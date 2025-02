Palpites GAS x Remo , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre GAS x Remo marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Gas que vai buscar a vitória em seus domínios.

GAS x Remo: Tudo sobre o duelo da Copa do Brasil 2025

Na próxima quarta-feira (26), às 19h30 (horário local), o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) recebe o Remo no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto será disputado em partida única, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Onde comprar ingressos?

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). As compras podem ser feitas presencialmente nos seguintes locais:

Asatur Transporte (Avenida Ville Roy, 8412, São Vicente)

(Avenida Ville Roy, 8412, São Vicente) Love Sport (Avenida Ataíde Teive, 3703, Asa Branca)

Além disso, os bilhetes estão disponíveis online pelo site e aplicativo da Pigz, com um acréscimo de 10% de taxa de serviço. Caso ainda restem ingressos no dia do jogo, haverá venda nas bilheterias do estádio.

Premiação e próximos desafios

O GAS já garantiu cerca de R$ 830 mil pela participação na Copa do Brasil, enquanto o Remo, por estar na Série B, pode receber aproximadamente R$ 1,37 milhão. Se avançar, o Leão paraense ganhará mais R$ 1 milhão, podendo chegar a R$ 1,54 milhão caso alcance a terceira fase.

O vencedor deste duelo enfrentará na segunda fase o classificado do confronto entre Operário-MS x Criciúma, que também jogam nesta fase inicial da competição.

Momento das equipes

GAS : Vem de um empate sem gols contra o Monte Roraima pelo Campeonato Roraimense.

: Vem de um empate sem gols contra o Monte Roraima pelo Campeonato Roraimense. Remo: Tem um elenco mais experiente e busca avançar para garantir um bom retorno financeiro na temporada.

O duelo promete ser equilibrado, com o GAS apostando no fator casa para surpreender o Remo, que entra como favorito pela tradição na Copa do Brasil.

Quem leva a melhor neste confronto?

Copa do Brasil 2025: Onde Assistir aos Jogos da Primeira Fase

A Copa do Brasil 2025 já começou, reunindo clubes de todas as regiões do país em busca do título nacional. Com novo regulamento na primeira fase, o empate agora leva a decisão para os pênaltis. Dos 40 jogos desta fase inicial, 25 terão transmissão ao vivo. Confira abaixo onde assistir a cada partida.

Jogos de 18 de fevereiro (terça-feira)

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

🕕 Horário: 18h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 19 de fevereiro (quarta-feira)

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

🕞 Horário: 15h30

📺 Onde assistir: GE

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Boavista-RJ x CSA-AL

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: GE

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sergipe-SE x Ceará-CE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

ASA-AL x Atlético-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 20 de fevereiro (quinta-feira)

Olaria-RJ x ABC-RN

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 25 de fevereiro (terça-feira)

Maranhão-MA x Vitória-BA

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Maringá-PR x Juventude-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário-MS x Criciúma-SC

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário VG-MT x Sport-PE

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

