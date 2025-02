Moradores do Residencial Quilombola de Paratibe são assistidos pelo programa pós-ocupacional da Semhab

A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesta terça-feira (25), a execução do programa pós-ocupacional no Residencial Hélio Miguel da Silva (Residencial Quilombola), no bairro de Paratibe. A assistência é prestada pela equipe técnica e social da Secretaria de Habitação Social (Semhab), que já acompanha as famílias e faz um trabalho na comunidade desde o início da construção do empreendimento.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, explicou que este programa tem como objetivo receber e orientar os moradores no que diz respeito à convivência dentro de um condomínio, mostrando como eles devem proceder para manter a estrutura dos prédios, manutenção, limpeza e convivência. “O programa pós-ocupacional orientar os moradores e também proporciona uma série de atividades paralelas, que vai resultar numa qualidade de vida melhor. Todo o trabalho é feito respeitando as tradições e os costumes mantidos pelos quilombolas”, comentou.

Essa ação é realizada em parceria com a Associação da Comunidade Quilombola de Paratibe, que já faz um trabalho de preservação das tradições e da cultura afro, com a produção de cerâmicas e peças de artesanato, vestuário, músicas e danças tradicionais. “O que nós vamos fazer através da nossa equipe técnica e social é acrescentar atividades, como por exemplo, oferecer cursos de capacitação e qualificação profissional, atividades físicas e esportivas com os jovens e as crianças. Também vamos fazer um trabalho direcionado às mulheres e aos idosos para melhorar a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas, além de realizar atividades recreativas fora do residencial, um trabalho semelhante ao que já fazemos em outros residenciais construídos pela Prefeitura”, explicou Socorro Gadelha.

Vida nova – A síndica do Residencial, Simony Teixeira, disse que para as 80 famílias que receberam um apartamento, o novo lar representa a vitória de uma luta que durou anos, superando a discriminação, pois moravam em barracos de lona e tábuas. Porém, através da perseverança e da resistência, elas conseguiram atingir um objetivo quer foi ter uma moradia digna. “Nós transformamos o nosso sonho em uma realidade e com a ajuda da Prefeitura, nosso povo quilombola vai ter mais dignidade de vida. Por isso, agradecemos ao prefeito Cícero Lucena e a secretária Socorro Gadelha pelo empenho em atender a nossa comunidade”, disse feliz.

O Residencial Hélio Miguel da Silva foi entregue pelo prefeito Cícero Lucena no final do ano passado. O empreendimento é formado por cinco blocos, com 16 apartamentos cada, sendo 20 unidades habitacionais adaptadas para pessoas com deficiência (PcD). Os apartamentos possuem uma área de 51,44 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. A obra recebeu investimentos de R$ 10,8 milhões.

“O prefeito sempre tem dito que a intenção da gestão não é apenas entregar uma obra de pedra e cal, mas entregar as famílias uma moradia nova e a perspectiva de uma vida nova e melhor”, reforçou a secretária.