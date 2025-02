Jovens de Madureira aprendem marketing para empreendedores e elaboração de currículos no Espaço da Juventude – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trinta jovens de 15 a 29 anos que residem em Madureira tiveram a oportunidade de participar de duas oficinas inéditas – Divulgação

Trinta jovens de 15 a 29 anos que residem em Madureira, na Zona Norte do Rio, tiveram a oportunidade de participar de duas oficinas inéditas no Espaço da Juventude do bairro, na segunda-feira (24/2), promovidas pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio). O local é um conhecido polo de formação de jovens em cursos tecnológicos. Dessa vez, o dia foi direcionado para turbinar o início da carreira de jovens criativos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

Na parte da tarde, os participantes receberam um aulão de marketing para empreendedores com o especialista na área, Marcelo Pink. O oficineiro tem experiência em auxiliar profissionais na área da beleza a alavancarem seus negócios por meio de estratégias de marketing. Marcelo tirou dúvidas sobre precificação para impulsionar negócios. Os jovens conheceram quais são os principais gatilhos mentais do marketing e como melhorar a comunicação nas redes sociais para aumentar vendas. Karen Ferreira, que é formada na área, estava em busca de aprofundar seus conhecimentos e encontrou na oficina uma oportunidade.

– Foi muito rica e vou aplicar no meu negócio de mídias sociais tudo que eu aprendi e quero passar esse conhecimento para meus familiares e amigos que também são empreendedores – destacou a jovem moradora de Madureira.

Já na oficina de elaboração de currículos e LinkedIn, o coordenador do Espaço da Juventude de Madureira, Enzo Gama, guiou os alunos na construção de currículos para buscar vagas de emprego. Além disso, foi apresentada a rede social profissional LinkedIn, que permite estabelecer uma rede de contatos mais ampla com empresas e oportunidades diversas. Mariah Luiza de França Costa, de 16 anos, está em busca de conseguir uma vaga como Jovem Aprendiz e acredita que a experiência pode ser um diferencial no início de sua carreira.

– Achei importante participar da oficina porque eu já entreguei vários currículos e nunca tive retorno. Aprendi a organizar as informações, os pontos e corrigir alguns erros também – disse a jovem de Jacarepaguá.

Quem tiver interesse nas próximas oficinas dos Espaços da Juventude, basta ficar ligado nas redes sociais da Secretaria.

Os Espaços da Juventude

Todos os meses, os Espaços da Juventude oferecem vagas para cursos no campo da Indústria 4.0: Mídias Sociais, Design de Games, DJ, Operação de Drone, Indústria Avançada, Impressão 3D, Informática para Negócios e Programação Móvel, Robótica e Inteligência Artificial.

Tendo formado mais de 26 mil jovens e sendo reconhecido como um polo de prática em novas tecnologias e desenvolvimento de ideias para o mercado de trabalho, os Espaços da Juventude estimulam os jovens a criar soluções que possam transformar o modo como consumimos e trabalhamos, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

Além da unidade em Madureira, existem Espaços das Juventude no Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.