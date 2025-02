João Pessoa registra média de quase 90% de ocupação hoteleira para o período de Carnaval

Passado o período de pré-Carnaval, considerado um dos maiores do País, João Pessoa continua sendo um dos destinos mais procurados, agora, para o Carnaval. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH), a ocupação média no Carnaval ficará próxima de 90% (86%), com alguns hotéis chegando a registrar 100% de ocupação.

Em relação a chegada de turistas, dados da Aena, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, apontam um crescimento de 7% na movimentação, em relação ao mesmo período de 2024. Devem desembarcar 32.768 passageiros, em 191 voos, uma alta de operações de 6,7% sobre o ano passado.

A movimentação de visitantes na Capital paraibana é refletida nos Centros de Atendimento aos Turistas da Prefeitura de João Pessoa. Shirley Fernandes, coordenadora dos CATs, afirma que a procura por informações está muito alta. Ela aponta que tem atendido muitos turistas estrangeiros, mas, sobretudo, mineiros e goianos.

A Secretaria de Turismo (Setur) ampliou o número de CATs na cidade, investindo em áreas de maior fluxo de pessoas. São três unidades (nas praias de Tambaú e Cabo Branco, e no Memorial São Francisco, no Centro Histórico), além do CAT Móvel, que circula pelos pontos turísticos e fica estacionado no Largo de Tambaú nos finais de semana e quando ocorrem os eventos.

Pensando no conforto e praticidade dos visitantes, sem esquecer do comércio transparente de serviços turísticos, a Prefeitura criou o Centro de Atendimento e Comercialização do Turismo, em Tambaú, abrindo espaço para que os turistas possam comprar seus pacotes direto com empresas habilitadas e legalizadas, sem correr o risco de adquirir algum serviço clandestino.

Público PCD – Uma preocupação permanente da Prefeitura, quanto a mobilidade e acessibilidade, proporcionou, em uma ação inédita no País, a abertura do primeiro CAT adaptado ao público PCD, instalado na orla do Cabo Branco. Nessa unidade, as pessoas recebem informações sobre roteiros e dicas da cidade, têm à disposição área para exercícios, além de acesso à areia da praia, com rampas exclusivas. Há ainda banheiros adaptados e espaço para descanso.

Além de todos esses centros, os turistas também podem encontrar informações sobre João Pessoa no site.

Horários de funcionamento dos CATs:

Cat Tambaú – todos os dias, das 9h às 17h;

Cat Adaptado – todos os dias, de 8h às 12h e de 15h às 19h;

Cat Centro Cultural São Francisco – de terça-feira à sábado, das 9h às 16h, e domingo, das 9h às 14h;

Cat Móvel – de quarta a Domingo, das 9h às 15h.