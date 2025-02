Por MRNews



Itaperuna terá desvio da BR-356 com obras previstas para 2026

A população do Noroeste Fluminense finalmente verá sair do papel um dos projetos mais esperados para a região: o desvio da BR-356, em Itaperuna. A obra, prevista para iniciar em 2026, promete melhorar a mobilidade urbana, reduzir congestionamentos e facilitar o escoamento da produção agrícola, beneficiando especialmente o transporte de grãos vindos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Impacto da obra para Itaperuna e região

O município de Itaperuna é um dos mais movimentados da região, sendo um ponto estratégico para o tráfego de veículos de carga e transporte intermunicipal. Atualmente, a BR-356 corta a cidade, sobrecarregando o trânsito local e prejudicando o deslocamento dos moradores.

Com o desvio rodoviário, o tráfego pesado será direcionado para fora da área urbana, proporcionando diversos benefícios, como:

Redução dos congestionamentos: Com menos veículos pesados circulando dentro da cidade, o trânsito ficará mais fluido.

Menos impacto ambiental e sonoro: A movimentação intensa de caminhões gera poluição e ruídos excessivos, que serão minimizados com a nova rota.

Maior segurança viária: A separação entre veículos de carga e tráfego urbano diminuirá os riscos de acidentes.

: A separação entre veículos de carga e tráfego urbano diminuirá os riscos de acidentes. Facilidade no transporte de produtos agrícolas: Itaperuna e outras cidades do Noroeste Fluminense dependem do transporte de mercadorias, principalmente de grãos e insumos agropecuários. A nova via facilitará o escoamento da produção.

Previsão de início das obras

Segundo informações preliminares, a obra começará em 2026 e será financiada por meio de parcerias entre o governo federal, o estado do Rio de Janeiro e empresas do setor logístico. Estudos de impacto ambiental e ajustes no traçado da rodovia ainda estão em fase de finalização.

A expectativa é que a obra seja concluída em alguns anos, trazendo melhorias não apenas para Itaperuna, mas para toda a região do Noroeste Fluminense. Moradores e motoristas aguardam ansiosamente por essa mudança, que promete transformar a mobilidade local.

Prefeito Nel Medeiros de Itaperuna Fortalece Parcerias e Busca Investimentos em Brasília

Na última semana, o prefeito de Itaperuna, Nel Medeiros, esteve em Brasília em uma série de reuniões estratégicas com ministros e deputados federais. O objetivo principal das discussões foi buscar recursos e fortalecer parcerias para melhorar áreas essenciais de Itaperuna, como saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Avanços na Saúde de Itaperuna

A saúde foi uma das prioridades durante a visita à capital federal. O prefeito Nel Medeiros, acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Sávio Sabóia, teve importantes encontros para garantir mais recursos e melhorias para o município. Em uma das reuniões mais relevantes, o prefeito se encontrou com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o deputado federal Hugo Leal para discutir a atualização do teto de recursos do Hospital São José do Avaí, essencial para fortalecer a infraestrutura hospitalar e otimizar o atendimento à população.

Além disso, Nel apresentou o projeto para a construção de um Hospital Pediátrico Regional em Itaperuna, com foco em diagnósticos e tratamentos especializados para doenças raras. A saúde também esteve em pauta em outros encontros, como o com a deputada federal Chris Tonietto, que garantiu um teto MAC de R$ 2,1 milhões para cirurgias eletivas, ajudando a reduzir as filas de espera e proporcionar melhor qualidade de vida para os pacientes.

Investimentos em Infraestrutura

A infraestrutura também foi um ponto crucial nas reuniões realizadas em Brasília. O prefeito Nel Medeiros se reuniu com o ministro dos Transportes, George Santoro, e o deputado Hugo Leal para discutir a modernização da BR-356, estrada fundamental para a mobilidade de Itaperuna e municípios vizinhos. O projeto visa melhorar o tráfego, garantir mais segurança e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Outro tema importante discutido foi o atendimento oncológico em Itaperuna. O deputado federal Max Lemos se comprometeu com a aquisição de equipamentos para melhorar o tratamento de pacientes com câncer, garantindo mais conforto e eficiência no serviço.

Fortalecimento de Parcerias

Além dos encontros com ministros, o prefeito também se reuniu com deputados federais como Altineu Cortês, Júlio Lopes, Gutemberg Reis e Luiz Lima, com o intuito de consolidar parcerias e garantir investimentos em áreas como educação, segurança pública e saúde. A gestão de Nel Medeiros está focada em buscar soluções concretas para os desafios do município, promovendo uma articulação constante com o Governo Federal e o Congresso Nacional.

A expectativa é que as parcerias estabelecidas e os recursos obtidos em Brasília contribuam para o desenvolvimento de Itaperuna e para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

Polícia Apreende 200 Kg de Fios de Cobre Queimados em Itaperuna

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Itaperuna apreenderam aproximadamente 200 quilos de fios de cobre queimados. O material foi encontrado próximo ao Unidos Atlético Clube, na Estrada Mourão Filho, que conecta os bairros Vinhosa e Aeroporto.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando que suspeitos estavam queimando objetos no local. Contudo, quando os agentes da 143ª Delegacia de Polícia (DP) e do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram à área, nenhum suspeito foi encontrado.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde será realizada uma investigação para identificar a origem dos fios e os responsáveis pelo crime. O furto e a queima de cabos de cobre são práticas recorrentes e representam um grande problema para a infraestrutura pública e privada, afetando o fornecimento de energia e comunicações na região.

As autoridades seguem investigando o caso e solicitam a colaboração da população para denunciar qualquer atividade suspeita. Informações podem ser repassadas anonimamente por meio dos canais oficiais da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Roubo de Cobre: Um Problema Recorrente

O furto de fios de cobre tem se tornado uma preocupação crescente em diversas cidades do Brasil. Os criminosos retiram cabos da rede elétrica, telefonia e internet para vender o metal no mercado ilegal, causando prejuízos significativos a empresas e órgãos públicos. A queima do material é frequentemente utilizada para remover o revestimento plástico e facilitar a comercialização, gerando impactos ambientais e riscos à saúde devido à liberação de substâncias tóxicas.

Ajude a Combater o Crime

A população pode contribuir no combate a esse tipo de crime denunciando atividades suspeitas para a polícia. Qualquer informação pode ser crucial para identificar os envolvidos e evitar novos prejuízos para a cidade.