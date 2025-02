Por MRNews



Buritis Online Notícias: Destaques de Buritis e Região

O Buritis Online Notícias continua trazendo informações relevantes sobre os acontecimentos em Buritis, Minas Gerais, e Buritis, Rondônia. Seja no esporte, política ou eventos locais, nossa missão é manter você sempre atualizado. Confira os destaques mais recentes! Sena 24 horas

IFRO Seleciona Professores para Cursos de Capacitação em Buritis no Projeto Cidadania Plena

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) anunciou a seleção de professores para os cursos de Assistente em Administração e Design de Sobrancelha no município de Buritis. As vagas são para o Polo de Buritis do IFRO, que faz parte do Projeto Cidadania Plena. O projeto tem o objetivo de promover a inclusão social e a qualificação profissional, capacitando cidadãos de diversas áreas, como educação, saúde e agricultura.

A seleção, conforme Edital nº 09/2025, oferece oportunidades para profissionais com ou sem vínculo com o serviço público, aceitando diversas graduações e especializações. A remuneração será de R$ 70,00 por hora/aula. As disciplinas a serem ministradas incluem Língua Portuguesa, Oratória, Ética Profissional, Design de Sobrancelhas, Fundamentos da Administração, entre outras.

O Projeto Cidadania Plena é uma iniciativa que visa melhorar a qualificação dos cidadãos de Rondônia, especialmente de Buritis, e é financiado por recursos de emendas parlamentares no valor de R$ 5 milhões, destinados pela Deputada Federal Silvia Cristina. O projeto apoia 33 instituições do estado em áreas como saúde, educação, cultura e esporte.

As inscrições para o processo seletivo vão até 25 de fevereiro de 2025, e os interessados podem se inscrever por meio de um formulário eletrônico. Para mais informações, é possível consultar o edital ou entrar em contato com a instituição.

Este projeto representa uma importante oportunidade para o fortalecimento das habilidades profissionais e o desenvolvimento social da população de Buritis, refletindo o compromisso do IFRO em contribuir para o crescimento da região.