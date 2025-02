Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (01/03/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

A seguir, confira o horóscopo diário por signo com o seu número da sorte e a cor que promete inspirar seu dia:

♈ Áries (21/03 – 19/04)

A energia deste dia extra do ano traz coragem para tomar decisões importantes. Aproveite para resolver pendências.

Número da sorte: 14

14 Cor da sorte: Vermelho

♉ Touro (20/04 – 20/05)

Momento de estabilidade e segurança. Foque no que realmente importa e evite distrações.

Número da sorte: 48

48 Cor da sorte: Verde

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

Comunicação em alta! Use seu carisma para criar novas conexões e fortalecer amizades.

Número da sorte: 30

30 Cor da sorte: Amarelo

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Suas emoções estarão intensas hoje. Procure equilíbrio e evite se deixar levar por impulsos.

Número da sorte: 77

77 Cor da sorte: Branco

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Seu brilho pessoal atrairá boas oportunidades. Apenas tome cuidado com o ego exagerado.

Número da sorte: 89

89 Cor da sorte: Dourado

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

Organização será essencial para um dia produtivo. Evite se sobrecarregar e delegue tarefas.

Número da sorte: 53

53 Cor da sorte: Azul

♎ Libra (23/09 – 22/10)

Um dia favorável para o amor e as relações pessoais. Resolva conflitos com diplomacia.

Número da sorte: 19

19 Cor da sorte: Rosa

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Mistérios do passado podem ressurgir. Use sua intuição para tomar as melhores decisões.

Número da sorte: 6

6 Cor da sorte: Preto

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

O dia traz energia para aventuras e novidades. Mas cuidado com impulsos financeiros.

Número da sorte: 64

64 Cor da sorte: Laranja

♑ Capricórnio (22/12 – 19/01)

Sua disciplina trará bons resultados. No amor, mostre mais seus sentimentos.

Número da sorte: 98

98 Cor da sorte: Cinza

♒ Aquário (20/01 – 18/02)

Inovação e criatividade serão seus aliados hoje. Explore novas ideias sem medo.

Número da sorte: 25

25 Cor da sorte: Roxo

♓ Peixes (19/02 – 20/03)

Dia especial para refletir sobre seus sonhos. Sua sensibilidade estará mais forte do que nunca.