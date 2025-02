Franca x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (27/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Corinthians hoje, HOJE (27) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Franca time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Franca x Corinthians – NBB 2024: Grande Confronto no Pedrocão

No próximo 27 de fevereiro de 2025, quinta-feira, Franca Basquete e Corinthians se enfrentam em um dos jogos mais esperados da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) e será realizada no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes (Pedrocão), em Franca, SP.

Com 7 mil lugares disponíveis, o Pedrocão promete ser palco de um duelo eletrizante entre duas equipes tradicionais do basquete brasileiro. A arena está localizada na Rua dos Pracinhas, 510 – Residencial Paraíso, em Franca. Para os torcedores interessados, mais informações sobre ingressos e como chegar ao local estão disponíveis no site oficial do Franca Basquete.

Último Confronto: Vitória do Franca

O último encontro entre essas duas equipes aconteceu em 9 de novembro de 2024, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo. Na ocasião, o Franca Basquete levou a melhor, derrotando o Corinthians por 83 a 75. Este resultado motivou a equipe paulista, que segue com grande confiança para o próximo duelo.

Detalhes do Confronto:

Data: 27 de fevereiro de 2025 (quinta-feira)

27 de fevereiro de 2025 (quinta-feira) Horário: 20h00 (horário de Brasília)

20h00 (horário de Brasília) Local: Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes (Pedrocão), Franca, SP

Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes (Pedrocão), Franca, SP Transmissão: SporTV e Basquetpass

Retrospecto entre as Equipes

No último Paulista de Basquete 2024, o Franca também venceu o Corinthians no Pedrocão, em uma partida que ficou marcada pela força do time da casa. Agora, com mais um encontro em Franca, o Corinthians tentará reverter a situação e conquistar uma vitória importante.

Jogos Futuros do Corinthians:

07 de março: Corinthians x São José Basketball – Ginásio Wlamir Marques, 20h00

Corinthians x São José Basketball – Ginásio Wlamir Marques, 20h00 15 de março: Corinthians x Mogi Basquete – Ginásio Wlamir Marques, 17h00

Corinthians x Mogi Basquete – Ginásio Wlamir Marques, 17h00 29 de março: Pinheiros x Corinthians – Ginásio Henrique Villaboim, 17h00

Para os fãs de basquete, este promete ser um confronto imperdível, com duas equipes em busca de resultados decisivos para a sequência do NBB 2024. Quem será que levará a melhor neste clássico paulista? A resposta, só amanhã, no Pedrocão!