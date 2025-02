Festival de Verão promete agitar Bonito durante feriadão de Carnaval – Prefeitura Municipal de Bonito

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 1 e 3 de março de 2025, o primeiro Festival de Verão. O evento contará com programação diversificada, que vai do pagode ao sertanejo, e promete animar o público durante o feriado de Carnaval.

O evento será realizado na Praça do Rotary, na MS-178, na entrada da cidade, com entrada gratuita, a partir das 19h30.

Na primeira noite as duplas Lucca e Matheus e João Aroldo e Betinho animam o público, logo após a apresentação do grupo Samba Pop, que será responsável por começar a festa nos três dias de Festival.

Já no dia 2, os queridinhos de MS – Munhoz e Mariano, voltam a Bonito para um show super animado e no dia 3, Bruninho e Davi encerram o Festival em grande estilo.

“Essa é a primeira edição do evento, que foi pensado com muito cuidado como forma de fomentar a economia e fortalecer o comércio local. Neste ano a data coincidiu com o feriado de Carnaval, por isso vamos reforçar ainda mais a segurança, o local será devidamente isolado e ressaltamos que será proibida a entrada com garrafas de vidro. Nosso objetivo é que a população se divirta, de forma segura e tranquila, com muita música boa e animação”, detalha o prefeito Josmail Rodrigues.