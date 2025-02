Equipe de natação de Ubatuba é vice-campeã do Circuito Mares – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de natação de Ubatuba conquistou o segundo lugar geral no Circuito Mares –um dos principais eventos de esportes aquáticos do Litoral Norte de São Paulo. Os 25 atletas, acompanhados pela treinadora Luciana Santos, conquistaram resultados expressivos nas categorias individuais da prova, que aconteceu no último fim de semana, em Caraguatatuba.

O Circuito Mares conta com modalidades como natação, aquathlon, corrida e stand up paddle. Esta edição teve como tema o elemento natureza. Mais de três mil e quinhentos atletas participaram da prova. Quem também marcou presença no evento foi a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal.

“Este é um circuito que reúne atletas de alto rendimento e incentiva o esporte, o turismo e a saúde. Estamos felizes em fazer parte dessa parceria entre as cidades organizadoras e prontos para receber a última etapa em Ubatuba, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro”, garantiu.

Confira o calendário do Circuito Mares 2025:

Etapa 2 – 12 e 13 de abril – São Sebastião/SP

Etapa 3 – 07 e 08 de junho – Caraguatatuba/SP

Etapa 4 – 27 e 28 de setembro – Ilhabela/SP

Etapa 5 – 29 e 30 de novembro – Ubatuba/SP

Confira os resultados:

Prova de 1 km Short

Luana Ambrosio Vice-campeã Master B

Lanui Santos 3° lugar Categoria Juvenil

Prova Aquathon

Alexandre Giordano e Luciana Santos – vice-campeões Geral

Renzo Silva – 5° lugar Geral

Categorias:

Alexandra Garcia

Campeã Master F

Patricia Mayara Busto

Campeã Master B

João Carvalho

Campeão Master G

Thiago Cesar

3° lugar Master D

Iasmyn Costa

Campeã no revezamento feminino

Prova SUP race

Catarina Winkler

Campeã geral feminino

Destaques para os campeões do Ranking 2024, que participaram de todas as etapas e garantiram mais um Troféu.

Prova Short Ranking

Categoria Infantil

Lanui Santos Vice campeã

Micaella Sousa 3° lugar

Arthur Guedes 4° lugar

Ivan Costa

Master H 5° lugar

Prova Marathon

Categoria Juvenil

Richard do Reis 3° lugar

Ludmila 5° lugar

João Carvalho

Campeão Master F nas provas Short e Marathon

Prova Aquathon

Luciana Santos Campeã Master D

Beatriz Reis 5° lugar Master A

Renzo Silva Vice Campeão Master A

Circuito Paulista de Águas Abertas

Também no último fim de semana, nadadores representaram Ubatuba no Circuito Paulista de Águas Abertas, realizado no parque aquático Wet’n Wild. A competição reuniu atletas de diversas cidades do estado e Ubatuba garantiu o segundo lugar na competição.

A Equipe de 16 atletas foi acompanhada pela treinadora Luciana Santos e o preparador físico João Rosário, e contou com apoio dos pais da Apan.

Confira os resultados:

Resultados prova curta 600 mts

Nicolas Alexandre de Andrade

Vice-campeão Categoria juvenil 1

Théo Henrique de Oliveira Farah

Vice-campeão

Categoria juvenil 2

Adrielle de Souza Alves

Campeã

Andressa de Souza Alves

Vice-Campeã

Categoria Junior 1

Iasmyn da Costa Figueira

3° lugar

Cat. Junior 1

Thayna Alves Costa

Campeã

Categoria juvenil 2

Fellipe L.Fagnani

3° lugar

Categoria Junior 2

Lanui dos Santos Briet

Campeã

Cat.Infantil 2

Joaquim Castro de Jesus

3° lugar

Categoria Junior 1

Nathan Lima da silva

3° lugar

Cat. Juvenil

Antony Bianelli

Campeão

cat.Infantil1