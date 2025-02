Equipe da Semob vai a bares no Carnaval para alertar sobre “Álcool x Direção” – Agência de Notícias

Mês de março terá, ao todo, 40 atividades gratuitas, sendo 11 delas em escolas de Sorocaba. São 17 temáticas diferentes

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), programou 40 ações educativas de trânsito para serem realizadas ao longo de março, todas elas gratuitas. Devido ao período de Carnaval, o destaque fica por conta, a partir desta sexta-feira (28), das atividades em bares, que alertam sobre o risco de dirigir alcoolizado. As iniciativas para as crianças, em escolas, também foram intensificadas no mês, a partir da normalização do período de aulas, após o recesso.

A ação “Álcool x Direção” terá distribuição de material informativo. A primeira delas, nesse formato, será na sexta-feira (28), das 19h às 22h. No sábado (1), ela ocorre das 17h às 23h e no domingo (2), das 14h30 às 20h30. Serão priorizados estabelecimentos de maior movimento, nas regiões Oeste, Sul e Centro da cidade, principalmente.

Antes, porém, na quinta-feira (27), das 9h às 11h, ainda como parte da programação de fevereiro, o tema será abordado em encenação pelos arte-educadores da Semob, no cruzamento da Avenida Dom Aguirre, altura da Praça Lions, durante o tempo fechado do semáforo.

Ainda sobre a mesma temática, no dia 14 de março, haverá ação educativa sobre a Lei Seca, das 9h às 11h30, no cruzamento entre a Avenida Afonso Vergueiro e Rua Amazonas. E outra no dia 28, no mesmo horário, mas na Avenida São Paulo, próximo à Igreja Santo Antônio.

Outras atividades

As atividades educativas da Semob são diárias no mês de março. Ao todo serão 17 temáticas diferentes, em iniciativas, sobretudo, em locais públicos e pontos estratégicos da cidade.

Somente nas escolas serão 11 ações, com a primeira delas, “Aluno Seguro”, no dia 6, das 11h às 13h, em frente à Escola Municipal “Quinzinho de Barros” (Vila Hortência), com distribuição e folhetos informativos. Ela se repetirá nos dias 13, 20 e 27, em outros estabelecimentos de ensino.

Para as crianças, haverá também a peça teatral “Xô Acidente”, aos alunos do Centro de Educação Infantil “Rosângela C. da Silva” (CEI-129), no dia 11. O espetáculo se repetirá nos dias 18 e 19, em outras unidades de ensino, e nos dias 20 e 21, respectivamente, na Biblioteca Infantil e na Biblioteca Municipal, das 14h às 15h30.

Outras ações realizadas ao longo de março são: “Limite de Velocidade – Pit Stop”, “Faixa Viva – Mímicos”, “Faixa Viva – Pedestre na faixa”, “Pedale Seguro – Ciclista no trânsito”, “Poluição sonora”, “Celular – Blitz”, “Celular – Emoji”, “Motociclista Seguro – Entrega Segura”, “Cinto de segurança – Blitz”, “Trânsito Seguro – Seta”, “Faixa Viva – Cones”, Vagas Preferenciais – Blitz” e “Motociclista Seguro – Escola do Motociclista”.

É possível ainda acompanhar o calendário completo de ações nas mídias sociais da Prefeitura de Sorocaba: @prefeituradesorocaba. O agendamento de palestras e teatros da Semob, para os próximos meses, em escolas e demais locais de interesse, pode ser solicitado pelo site da Urbes (www.urbes.com.br), clicando em “Ouvidoria” e, depois, em “Educação para o Trânsito”. Basta “Abrir Manifestação” e preencher o formulário.