Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba elege nova diretoria – Agência de Notícias

Integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CMPBEA) se reuniram, nesta terça-feira (25), na sede da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), na Vila Hortência, para a eleição da nova gestão do conselho que atuará no biênio 2025/2026.

Criado pela Lei Municipal nº 11.658/2018, o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal é um órgão de composição paritária, com caráter consultivo, deliberativo e de assessoramento da Prefeitura de Sorocaba, em questões relativas à proteção e bem-estar animal, em toda área do Município.

A mesa diretora do CMPBEA, agora, conta com a seguinte composição: Fabiana Medeiros Schian Bellon, da Divisão de Zoológico e Bem-Estar Animal da Sema (presidente), Eduardo Roberto Abdalla Santos, da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (vice-presidente) e Peônia de Brito Moraes Pereira, da Sema (secretária).

“Para o próximo biênio pretendemos continuar com o trabalho realizado pela diretoria anterior e buscar mais políticas públicas voltadas à causa animal para o município. Além da continuidade às ações voltadas aos animais domésticos, queremos dar mais ênfase à fauna silvestre, pois com o crescimento da cidade, o contato das pessoas com esses animais está cada vez mais frequente. E tem a questão do resgate desses animais e de fazer um trabalho educativo junto à população”, destaca a nova presidente do CMPBEA, Fabiana Medeiros Schian Bellon.

Os novos representantes do Poder Público no CMPBEA são: Rosana Alves de Moraes e Peônia de Brito Moraes Pereira (Sema); Fabiana Medeiros Schian Bellon e Luana Longon (Divisão de Zoológico e Bem-Estar Animal da Sema); Luiz Renato Sant Anna e Bianca Hernandes do Amaral e Neves Ferreira (Seção de Bem-Estar Animal da Sema); Gilmar Antunes Pedroso e Edmara Vagassa (Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde); Wellington de Almeida Torres e Fernando Martins de Melo (Secretaria de Segurança Urbana); Rinaldo Carvalho Novaes e Eric Fernando Monteiro (Urbes); Acácio Aparecido Leite e Francisco Fraga Silveira (Polícia Civil); e Tenente PM Leandro Ribeiro de Lima e Sargento PM Anderson Cordeiro da Silva (Polícia Ambiental).

As cadeiras destinadas à Sociedade Civil estão ocupadas pelos seguintes integrantes: Eduardo Roberto Abdalla Santos e Claudineia Moreira de Almeida (OAB); Murilo Melo Juste Dini e Cláudia Sophia Leschonski (Instituição de Ensino Fundação Dom Aguirre); Vanderlei Martinez e Ana Emília Guedes Cosata (Associação Protetora dos Animais de Sorocaba – SPASO); Luciana da Cunha Bandeira Rodrigues e Alessandra Aparecida Messias (Abrigo Temporário de Animais Necessitados – AATAN); Oires Centurion Flores Junior e Selma Cristina Fontolan Giron (Associação Monica Amiga dos Animais – AMADA); e Marina Sandroni Serrocho Peres e Sônia Maria Weiller (Associação Anjos e Protetores de Sorocaba – AAPS).

Mais informações sobre o CMPBEA podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3219-2280.