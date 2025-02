Conselho de Segurança de Bonito define estratégias para o Carnaval – Prefeitura Municipal de Bonito

O Conselho de Segurança de Bonito, composto por representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, da ACEB (Associação Empresarial de Bonito) e Sindicato Rural de Bonito, participou de reunião com o prefeito Josmail Rodrigues e o secretário de Governo, Jary Neto, na manhã desta quarta-feira (26) para definir as estratégias durante o período de Carnaval.

Um dos pontos abordados é o NÃO fechamento da Rua Pilád Rebuá, principalmente entre as ruas Santana do Paraíso e Monte Castelo, na esquina do Posto Aroeira, onde geralmente há acumulo de pessoas durante feriados prolongados. A decisão atende a pedido dos comerciantes locais.

Também foi conversado sobre a segurança na entrada da cidade durante o Festival de Verão, que acontece entre os dias 1 e 3 de março, na Praça do Rotary, as margens da MS-178. O prefeito informou que o local será cercado e que será proibida a entrada com garrafas de vidro, mas pediu apoio da forças policiais para garantir a ordem no local durante as festividades.

“Agradeço muito o trabalho de cada um pelo nosso município. Sabemos o quanto é importante o trabalho em equipe, tanto das forças policiais, quanto de resgate, que tem garantindo um ambiente seguro para nossa população. Contamos com todos vocês durante estes períodos de maior movimento, onde Bonito recebe um número muito significativo de turistas e tenho certeza que tudo saíra de forma ordeira e tranquila”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.

Participaram da reunião o comandante da Policia Militar, Major Evandro Ferraz, a comandante do Corpo de Bombeiros, Capitã Sabrinne Teodoro Azambuja, o comandante da Guarda Municipal, Eleonardo Canepa, o delegado de Polícia Civil de Bonito, Pedro Guimarães Ramalho, o presidente da ASSEB, Rodrigo Loureiro Lopes e o representante do Sindicato Rural de Bonito, Jefferson Doretto.