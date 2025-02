Confira a pré-seleção dos artistas para o 20º Salão de Artes Visuais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Mais de 60 artistas foram pré-selecionados para o 20º Salão Ubatuba de Artes Visuais, que acontecerá de 11 de abril a 11 de maio, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. A lista com os nomes dos artistas e obras foi publicada no site da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) e no Diário Oficial, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro.

Os proponentes podem entrar recursos até 27 de fevereiro, pelo e-mail [email protected], e a lista final será divulgada em 17 de março. Os selecionados deverão entregar suas obras no Teatro Municipal entre 17 de março e 4 de abril para a montagem da exposição.

Aqueles que não enviarem os documentos exigidos ou que inscreveram vídeos e instalações sem fornecer os equipamentos necessários para sua execução e exibição serão desclassificados, conforme regulamento.

Os artistas selecionados concorrerão a prêmios em dinheiro, incluindo três prêmios principais de R$ 3.500, um Prêmio Destaque Ubatuba para artistas locais, no mesmo valor, e cinco prêmios de estímulo de R$ 1.500, sendo pelo menos um destinado a residentes do município.