Casas do Idoso têm Grito de Carnaval no Vicentina Aranha

Abram alas que o Carnaval já chegou nas Casas do Idoso de São José dos Campos.

Nesta quarta-feira (26), a partir das 8h, os frequentadores das unidades Norte, Leste, Sul e Centro participarão de Grito de Carnaval no Parque Vicentina Aranha, na região central, em mais uma atividade intergeracional com a presença dos netinhos e filhos realizada pela Prefeitura.

A folia promete muita animação. Para ninguém ficar parado, foram preparadas diversas atrações, que se estenderão até as 11h.

A partir das 8h30, terá alongamento e caminhada. Das 9h às 10h45, será a vez do Grito de Carnaval, com muitas marchinhas para lembrar os carnavais antigos. Como já virou tradição nas atividades externas, a ação desta quarta será encerrada com um café comunitário.

A folia continuará no final de semana. O Carnaval começará oficialmente no sábado (1º), mas na sexta (28) as Casas do Idoso Norte, Leste, Sul e Centro terão muita folia nos respectivos auditórios (programação abaixo).

Qualidade e saúde

Mantidas pela Prefeitura, as Casas do Idoso são referência em qualidade em serviços oferecidos às pessoas idosas e familiares, promovendo muitos eventos e encontros intergeracionais.

São espaços de uso coletivo, propiciando a oportunidade de ter uma vida comunitária, com oferta de pelo menos 50 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer.

Entre os destaques, estão as aulas de hidroginástica e atividades nas piscinas, de informática e inglês, bailes noturnos às sextas-feiras e saraus culturais nas tardes de sábado.

Por mês, as quatro unidades recebem, juntas, cerca de 10 mil pessoas.

Programação

Quarta-feira (26)

Parque Vicentina Aranha (Rua Prudente Meireles de Morais, 302, Vila Ady Anna)

8h – Concentração

8h20 – Boas vindas

8h30 – Alongamento e caminhada

9h às 10h45 – Grito de Carnaval com marchinhas

10h45 – Café comunitário

11h – Encerramento

Mais folia

Sexta-feira (28)

Casa do Idoso Centro (Rua Euclides Miragaia, 508)

9h30 – Grito de Carnaval, com apresentação de músicas carnavalescas pelo grupo Charanga da Folia, e concurso de fantasias com a participação de frequentadores das quatro Casas do Idoso

Casa do idoso Norte (Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana)

9h às 11h – Matinê de Carnaval e desfile de fantasias e máscaras, com os idosos utilizando os abadás e máscaras que confeccionaram

Casa do Idoso Leste (Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde)



14h – Tarde de folia com marchinhas e samba

Casa do Idoso Sul (Avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos)

14h – Tarde de folia (na quarta (26) e quinta-feira (27) serão realizadas oficinas de máscaras e concurso de marchinhas)



