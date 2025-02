Por MRNews



Fonte: notícias de Espigão do Oeste

Câmara Municipal de Espigão do Oeste será Ponto de Solidariedade na Campanha de Doação de Sangue

Nos dias 14 e 15 de março de 2025, a Câmara Municipal de Espigão do Oeste se transformará em um importante ponto de solidariedade, recebendo a Campanha de Doação de Sangue, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e a Fhemeron de Cacoal, em parceria com a Câmara Municipal e a CrediSIS.

Em um momento onde muitas vidas dependem de gestos altruístas, a doação de sangue se apresenta como um ato simples, mas poderoso, capaz de salvar até quatro vidas. Com a crescente demanda por sangue nos hospitais da região, essa campanha visa reforçar o estoque de sangue, garantindo assistência àqueles que necessitam de transfusões para tratamento de diversas condições de saúde.

O apelo é claro: “Não espere que alguém próximo precise para agir. Faça a diferença!” É com esse espírito de solidariedade que a comunidade de Espigão do Oeste é convidada a participar dessa corrente do bem, compartilhando a ideia e incentivando outros a se unirem à causa.

A doação de sangue é um gesto que vai além de um simples ato; é uma forma de oferecer esperança e salvar vidas. Durante os dois dias de campanha, a população terá a oportunidade de ajudar, proporcionando mais segurança e vida para muitos.

Não perca essa chance de se tornar um herói silencioso. Uma gota de esperança pode fazer toda a diferença!

Fonte: Assessoria.

Recuperação da RO-420 entre Buritis e Nova Mamoré Garante Melhora na Infraestrutura e Qualidade de Vida

**Recuperação da RO-420 entre Buritis e Nova Mamoré Garante Melhora na Infraestrutura e Qualidade de Vida**

A recuperação da RO-420, que liga Buritis a Nova Mamoré, já está em andamento, trazendo grandes benefícios para a região. A obra, promovida pelo Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), está sendo realizada após a indicação do deputado Redano. O objetivo principal é melhorar a trafegabilidade, garantir mais segurança e, consequentemente, proporcionar mais qualidade de vida aos usuários dessa rodovia.

Em um discurso de comemoração, o deputado Redano destacou a importância da recuperação da rodovia para a população local, especialmente para os produtores rurais que dependem dessa via para o escoamento de suas produções. “A recuperação da RO-420 é uma grande conquista para nossa região. Essa estrada é essencial para os moradores e, principalmente, para os produtores rurais que precisam dessa rodovia para escoar suas produções. Com as obras de patrolamento e cascalhamento, estamos melhorando a segurança e a trafegabilidade, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população”, afirmou.

A rodovia, que há tempos estava em condições precárias, dificultava o trânsito e afetava diretamente a economia local. Agora, com os serviços de patrolamento e cascalhamento realizados pela 15ª Residência do DER, a expectativa é de que os moradores e produtores da região se beneficiem diretamente dessa melhoria na infraestrutura.

A recuperação da RO-420 é mais um exemplo de como o Governo do Estado e as lideranças locais estão trabalhando de forma conjunta para promover o desenvolvimento da região e atender às necessidades da população. Essa obra não apenas facilita o escoamento da produção agrícola, mas também garante um transporte mais seguro para todos os usuários da rodovia.

O deputado Redano agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha e ao diretor-geral do DER, Coronel Éder, pelo apoio à iniciativa. A recuperação da RO-420 é uma ação importante que reflete o compromisso com o progresso de Rondônia e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

Buritis Online Notícias: Destaques de Buritis e Região

O Buritis Online Notícias continua trazendo informações relevantes sobre os acontecimentos em Buritis, Minas Gerais, e Buritis, Rondônia. Seja no esporte, política ou eventos locais, nossa missão é manter você sempre atualizado. Confira os destaques mais recentes! Sena 24 horas

IFRO Seleciona Professores para Cursos de Capacitação em Buritis no Projeto Cidadania Plena

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) anunciou a seleção de professores para os cursos de Assistente em Administração e Design de Sobrancelha no município de Buritis. As vagas são para o Polo de Buritis do IFRO, que faz parte do Projeto Cidadania Plena. O projeto tem o objetivo de promover a inclusão social e a qualificação profissional, capacitando cidadãos de diversas áreas, como educação, saúde e agricultura.

A seleção, conforme Edital nº 09/2025, oferece oportunidades para profissionais com ou sem vínculo com o serviço público, aceitando diversas graduações e especializações. A remuneração será de R$ 70,00 por hora/aula. As disciplinas a serem ministradas incluem Língua Portuguesa, Oratória, Ética Profissional, Design de Sobrancelhas, Fundamentos da Administração, entre outras.

O Projeto Cidadania Plena é uma iniciativa que visa melhorar a qualificação dos cidadãos de Rondônia, especialmente de Buritis, e é financiado por recursos de emendas parlamentares no valor de R$ 5 milhões, destinados pela Deputada Federal Silvia Cristina. O projeto apoia 33 instituições do estado em áreas como saúde, educação, cultura e esporte.

As inscrições para o processo seletivo vão até 25 de fevereiro de 2025, e os interessados podem se inscrever por meio de um formulário eletrônico. Para mais informações, é possível consultar o edital ou entrar em contato com a instituição.

Este projeto representa uma importante oportunidade para o fortalecimento das habilidades profissionais e o desenvolvimento social da população de Buritis, refletindo o compromisso do IFRO em contribuir para o crescimento da região.