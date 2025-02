Banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu vai funcionar durante o Carnaval e precisa de doadores

O estoque do banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está abaixo do ideal e a unidade está convocando a população para doar sangue. A ideia é garantir o abastecimento do hemonúcleo durante o Carnaval para que o hospital, uma emergência com portas abertas, esteja preparado para atender os pacientes, principalmente vítimas de trauma ou de doenças que precisam de transfusão.

Todos os tipos sanguíneos são necessários, com maior urgência para o O-, considerado universal, e O+. Durante a semana do Carnaval, o hemonúcleo vai funcionar normalmente, de segunda a sábado, das 7h30 às 18h.

O diretor-geral da unidade, Ulisses Melo, fez um convite à população para que todos passem no HGNI, antes de curtir o carnaval, para doar e ajudar o máximo de vidas possível.

“O hospital está precisando de doações de sangue. Nosso hemonúcleo vai funcionar normalmente durante o feriado para que os doadores venham e nos ajudem a manter o estoque abastecido e pronto para atender emergências. Contamos com a ajuda da população para que doem antes de curtir o Carnaval”, explicou.

Transporte gratuito para grupo de doadores

Para facilitar a doação, o banco de sangue oferece transporte gratuito para grupos de 4 a 15 pessoas. O serviço atende moradores de Nova Iguaçu e cidades vizinhas. Interessados devem entrar em contato com pelo menos três dias de antecedência à data prevista da doação, através do número (21) 99695-7470, para fazer a solicitação.

Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião

– Estar em boas condições de saúde;

– Pesar mais de 50 kg;

– É contraindicada a doação para quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

– Pessoas vacinadas precisam esperar até 48 horas para fazer sua doação;

– Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar, exceto piercing na língua ou partes genitais, que estarão aptos para doação um ano após a retirada;

– Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

– Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

– Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível.

Confira todas as informações para fazer a sua doação na página: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/