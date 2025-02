Avenida Niemeyer terá fechamento parcial nesta terça-feira para obras – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida O time de Goalball do Instituto Athlon de São José dos Campos embarca nesta terça-feira (12) rumo a mais uma missão internacional. Desta vez, os comandados do técnico Renê Quintas vão em busca da defesa do título conquistado em 2023, do Grand Slam Interclubes, no Canadá. […]