AO VIVO Gil Vicente x Sporting assistir EM DIRETO Taça de Portugal 24/25, HOJE (27/02), escalações, palpites

Gil Vicente x Sporting: Prévia, Prognóstico e Escalações – Taça de Portugal

Data: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Horário: 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos

Competição: Quartas de final da Taça de Portugal

Gil Vicente e Sporting se enfrentam nesta quinta-feira em busca de uma vaga na semifinal da Taça de Portugal. Em momentos opostos na temporada, os dois clubes têm objetivos distintos: os donos da casa tentam recuperar a confiança após uma sequência negativa, enquanto os Leões buscam consolidar sua força na competição.

Momento das Equipes

Gil Vicente

O Gil Vicente vive um momento turbulento, acumulando cinco derrotas consecutivas e ainda sem um substituto definitivo para o técnico Bruno Pinheiro. Após perder por 1 a 0 para o Casa Pia, a equipe caiu para a 14ª posição da Primeira Liga, com apenas 22 pontos, dois acima da zona do playoff de rebaixamento.

Apesar das dificuldades, o time mostrou força ao longo da Taça de Portugal, eliminando adversários como Moreirense e Porto em rodadas anteriores. Agora, tenta superar mais um gigante para alcançar a semifinal da competição pela segunda vez na história – a última foi na temporada 2015-16.

Forma recente do Gil Vicente:

❌ Derrota 0-1 vs. Casa Pia

❌ Derrota 0-3 vs. Benfica

❌ Derrota 0-1 vs. Estoril Praia

❌ Derrota 0-2 vs. Boavista

✅ Vitória 2-1 vs. Moreirense

Sporting

O Sporting também enfrenta dificuldades recentes, com três empates consecutivos na liga, o que permitiu ao Benfica encostar na tabela. No último fim de semana, a equipe ficou no 2 a 2 contra o AVS, perdendo a chance de ampliar a vantagem na liderança da Primeira Liga.

Apesar do tropeço, o técnico Rúben Amorim segue confiante na busca pelo título nacional e pelo troféu da Taça de Portugal. O Sporting já superou Portimonense, Amarante e Santa Clara para chegar às quartas de final e busca avançar para sua quarta semifinal nos últimos oito anos.

Forma recente do Sporting:

➖ Empate 2-2 vs. AVS

➖ Empate 1-1 vs. Braga

➖ Empate 0-0 vs. Porto

✅ Vitória 3-1 vs. Casa Pia

❌ Derrota nos pênaltis vs. Benfica (final da Taça da Liga)

Retrospecto do Confronto

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Sporting levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Gil Vicente venceu uma vez e houve um empate. Pela Taça de Portugal, os dois times se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

Últimos jogos entre Gil Vicente e Sporting:

Sporting 3-1 Gil Vicente (Primeira Liga, 2024)

Gil Vicente 1-2 Sporting (Primeira Liga, 2023)

Sporting 2-0 Gil Vicente (Taça de Portugal, 2019)

Gil Vicente 1-0 Sporting (Taça de Portugal, 2012)

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Gil Vicente

O time da casa tem problemas de lesões. Sphephelo Sithole segue fora com uma lesão no ligamento, e Pablo é dúvida após perder os últimos quatro jogos. O ataque pode ter mudanças, com Jorge Aguirre retornando ao time titular.

Provável escalação do Gil Vicente:

Andrew; Cruz, Fernandes, Josué Sá, Zé Carlos; Fujimoto, Castillo, Marques; Bermejo, Aguirre, Correia.

Sporting

O Sporting terá desfalques importantes. Geny Catamo (tornozelo), Hidemasa Morita, Jerry St. Juste e Pedro Gonçalves (lesões musculares) não estarão disponíveis. Daniel Bragança e Nuno Santos também seguem fora com problemas no ligamento cruzado. Além disso, Gonçalo Inácio está suspenso após ser expulso contra o Santa Clara.

Por outro lado, Francisco Trincão e Viktor Gyökeres retornaram na última partida e devem ser titulares novamente.

Provável escalação do Sporting:

Franco Israel; Fresneda, Reis, Quaresma, Araujo; Brito, Simoes, Hjulmand; Trincão, Gyökeres, Quenda.

Palpite e Prognóstico

O Sporting é favorito, mas precisa melhorar seu desempenho para evitar surpresas. O Gil Vicente, apesar da má fase, já demonstrou sua capacidade de eliminar grandes adversários nesta Taça de Portugal.

Dito isso, o elenco superior do Sporting deve prevalecer, e esperamos uma vitória dos visitantes.

🔹 Palpite: Gil Vicente 0-2 Sporting