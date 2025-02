AO VIVO Benfica x Braga assistir EM DIRETO Taça de Portugal 24/25, HOJE (26/02), escalações, palpites

O jogo entre Benfica x Braga pelo Taca de Portugal 2024/2025 (Taça Portugal ), acontece hoje, HOJE (26) às 17h45 hs. O mandante desta partida será GIL que busca a vitória sob seus domínios.

Benfica x Braga – Prévia, Prognóstico e Escalações | Taça de Portugal 2025

Data: 26 de fevereiro de 2025

Horário: 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa

Competição: Quartas de final da Taça de Portugal

Benfica e Braga duelam por vaga na semifinal da Taça de Portugal

Benfica e Braga voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (26) pelas quartas de final da Taça de Portugal. As duas equipes já se encontraram duas vezes neste ano, com uma vitória para cada lado: o Braga venceu por 2 a 1 pela Primeira Liga em janeiro, enquanto o Benfica deu o troco ao vencer por 3 a 0 na semifinal da Taça da Liga.

Agora, o confronto vale uma vaga na semifinal do torneio mais tradicional do futebol português. O Benfica chega embalado após vencer o Boavista por 3 a 0 no último sábado, enquanto o Braga bateu o Nacional por 1 a 0 fora de casa.

Análise das equipes

Benfica

Vivendo grande fase, o Benfica continua sua busca pela liderança da Primeira Liga e pelo título da Taça de Portugal. A equipe comandada por Bruno Lage mostrou força ao empatar com o Monaco por 3 a 3 e garantir vaga nas oitavas da Champions League.

Na Taça de Portugal, o time começou com uma goleada de 7 a 0 sobre o Estrela Amadora e depois eliminou o Farense com um triunfo por 3 a 1. Agora, terá pela frente um adversário que já mostrou ser capaz de surpreendê-lo nesta temporada.

Últimos jogos do Benfica:

✅ Vitória 3-0 vs. Boavista

✅ Empate 3-3 vs. Monaco (Champions League)

✅ Vitória 3-1 vs. Farense (Taça de Portugal)

✅ Vitória 2-0 vs. Portimonense

Desfalques do Benfica:

Manuel Jorge Silva (lesão no joelho)

Alexander Bah (lesão no joelho)

Tiago Gouveia (lesão no ombro)

Ángel Di María (lesão muscular)

Renato Sanches (lesão na coxa)

Provável escalação do Benfica:

Soares; Araujo, Otamendi, Carreras, Santos; Kokçu, Aursnes, Dahl; Amdouni, Belotti, Bruma

Braga

O Braga chega confiante após engatar sete partidas sem perder em todas as competições. O time de Carlos Carvalhal mostrou consistência defensiva, sofrendo poucos gols nos últimos jogos.

Na Taça de Portugal, a equipe teve uma trajetória mais difícil, precisando de um gol no último minuto para superar o modesto Dezembro na primeira fase. Depois, venceu o Leixões por 2 a 0 e o Lusitano Évora por 2 a 1.

No Campeonato Português, o Braga ocupa a quarta posição, brigando por uma vaga na Champions League da próxima temporada.

Últimos jogos do Braga:

✅ Vitória 1-0 vs. Nacional

✅ Vitória 2-1 vs. Lusitano Évora (Taça de Portugal)

✅ Vitória 2-0 vs. Leixões

❌ Derrota 1-2 vs. Union SG (Liga Europa)

Desfalques do Braga:

Sikou Niakaté (lesão na coxa)

Provável escalação do Braga:

Hornicek; Gomez, Oliveira, Arrey-Mbi, Chissumba; Moutinho, Gorby; Fernandes, Horta, Gharbi; El Ouazzani

Palpite e Prognóstico

O Benfica vive um grande momento e joga em casa, onde tem um retrospecto amplamente favorável contra o Braga. O time visitante, apesar da boa fase, costuma ter dificuldades quando enfrenta as Águias no Estádio da Luz.

Levando em conta o desempenho recente das equipes, o fator casa e a força ofensiva do Benfica, o palpite é de uma vitória dos donos da casa.

Palpite: Benfica 3-1 Braga

Onde assistir ao jogo?

O confronto será transmitido ao vivo em Portugal pelo canal Sport TV. No Brasil, a ESPN e o Star+ devem exibir a partida.