Sistema CadÚnico do Governo Federal ficará indisponível de 28 de fevereiro a 16 de março – Agência de Notícias

Paula Pessoa Secretaria de Mobilidade Urbana Colaboração da estagiária Agata Sales A Prefeitura de São José dos Campos informa que a partir desta terça-feira (14), terá início a manutenção das juntas de dilatação na parte superior do túnel da rotatória do gás, no Jardim Americano. O serviço tem duração aproximada de 12 dias. O […]