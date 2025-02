Serviços prestados pelo Ponto Rural em São José são gratuitos

Posted on

A Secretaria de Saúde informa que, assim como todos os munícipios do Vale do Paraíba, Guaratinguetá não receberá as doses da vacina contra Dengue, já que não está nos critérios selecionados para o recebimento. Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), foram selecionadas onze cidades do Estado de São Paulo que seguem os seguintes critérios: […]