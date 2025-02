Região Sul de Ubatuba recebe atendimento móvel da Sabesp – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No mês de março, a população da Região Sul de Ubatuba terá uma facilidade no acesso aos serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), com a estada da unidade móvel da empresa no local. O atendimento ocorrerá no Espaço Cidadão da Maranduba, localizado na Rua Cabo Oscar Rossini, 10.

Os moradores da região poderão comparecer à unidade nos dias 3, 17, 24 e 31 de março, sempre às segundas-feiras, das 10h às 16h. Além disso, o atendimento também será realizado nos dias 6, 20 e 27 de março, quintas-feiras, no mesmo horário.

De acordo com a concessionária, o objetivo da ação é proporcionar um atendimento mais acessível e eficiente à população, evitando o deslocamento até as agências físicas da empresa. Na unidade móvel, os clientes poderão solicitar diversos serviços, como segunda via de conta, pedido de ligação de água e esgoto, negociação de débitos, entre outros. Não é necessário agendamento prévio para o atendimento.

Para ser atendido, o cliente deve apresentar um documento de identidade (RG), CPF e uma conta da Sabesp. Caso seja necessária a atualização cadastral, também é preciso levar um documento que comprove a responsabilidade sobre o imóvel.