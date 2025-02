Programa Cata-Treco aumenta efetividade da zeladoria em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Almada, Maranduba, Itaguá, Sumidouro, Estufa I e II, Jardim Carolina, Perequê-Açu e Tenório: esses foram os bairros contemplados com melhorias que fazem parte da programação do programa Cata-Treco, que se tornou diário para ampliar o atendimento à comunidade.

A estratégia tem sido eficaz e a realização de serviços que são pedidos antigos da comunidade estão colaborando com a melhoria e a qualidade da infraestrutura da cidade.

Nesta semana, o bairro do Itaguá recebeu uma operação tapa-buracos e ações de nivelamento das ruas. “A manutenção das vias é essencial e precisa ser constante para garantir a segurança”, explicou o secretário de Infraestrutura, Carlos Alexandre Medeiros (Tanaka).

Além do tapa-buraco no Itaguá e a limpeza nos bairros, que aconteceram na Fortaleza e Almada com realização de corte de grama e poda de árvores, a pasta também intensificou a manutenção das estradas municipais, inclusive no acesso a essas praias, para melhorar a sinalização a ciclistas, motoristas e pedestres.

Para as próximas semanas, a Secretaria de Infraestrutura planeja intensificar o recapeamento asfáltico nas ruas, nivelamento das ruas e a limpeza de rios e córregos.

Na próxima semana, a pasta já informou os bairros que receberão o programa, que desta vez, será focado na região Centro-Sul e Sul de Ubatuba.

“Com esse planejamento semanal e a divulgação do cronograma do programa Cata-Treco, os moradores podem se organizar melhor para descartar materiais inservíveis”, ressaltou Medeiros.

Confira o cronograma:

Segunda Folha seca

Terça feira Corcovado

Quarta feira Fortaleza

Quinta feira Lagoinha

Sexta Feira Maranduba

Sábado Sertão da Quina