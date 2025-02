Palpites Operário-MT x Sport , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Operário-MT x Sport marcado para acontecer nesta HOJE às 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Operário-MT que vai buscar a vitória em seus domínios.

Operário-MT x Sport: Onde assistir, escalações e análise do confronto pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2025 segue movimentando o futebol nacional, e nesta terça-feira (25), Operário-MT e Sport entram em campo pela primeira fase do torneio. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá (MT), em um duelo que promete fortes emoções.

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais Premiere e SporTV, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance desse confronto eliminatório.

Como chegam as equipes?

Operário-MT busca surpreender jogando em casa

O Operário-MT chega para esta partida embalado por uma invencibilidade na temporada. Com um elenco bem organizado, o time comandado por Rogério Henrique aposta no fator casa para tentar avançar à próxima fase da Copa do Brasil.

A equipe do Mato Grosso sabe da dificuldade de enfrentar um time tradicional como o Sport, mas confia no apoio da torcida e em sua consistência defensiva para surpreender o adversário.

Sport quer impor sua experiência na competição

O Leão da Ilha entra na Copa do Brasil com moral, após vencer seus últimos jogos por goleadas – 5 a 0 na Copa do Nordeste e 3 a 1 no Campeonato Pernambucano. Único time nordestino a ter conquistado o torneio, o Sport chega como favorito no confronto, mas precisa ter atenção para não ser surpreendido.

Sob o comando do técnico Pepa, a equipe rubro-negra aposta na força do seu elenco, que conta com nomes experientes e jovens promessas, para buscar a classificação e manter o bom momento na temporada.

Onde assistir Operário-MT x Sport ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através dos seguintes canais:

TV fechada: Premiere e SporTV

Premiere e SporTV Streaming: Globoplay (para assinantes)

Prováveis escalações

Operário-MT (Técnico: Rogério Henrique)

Escalação provável: Luiz Henrique; Dante, Daniel Felipe, Vitor Gottems e Matheus Claudino; Fabrício Lusa, Castanha e Santos; Yury, Guilherme Teixeira e Caio Vinícius.

Sport (Técnico: Pepa)

Escalação provável: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Chico e Dalbert; Rivera, Atencio e Ortiz; Gonçalo Paciência, Gustavo Maia e Lenny Lobato.

Expectativa para a partida

O confronto entre Operário-MT e Sport promete ser equilibrado. O time da casa busca usar sua invencibilidade e o apoio da torcida como trunfos, enquanto o Sport aposta na sua experiência em competições nacionais para evitar surpresas.

Pelo momento das equipes, o Sport entra como favorito, mas não pode vacilar, já que um empate leva a decisão para os pênaltis.

Palpite: Operário-MT 1×2 Sport.

Análise de Dados

