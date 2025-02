Palpites Maranhão x Vitória , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Maranhão x Vitória marcado para acontecer nesta HOJE às 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Maringá que vai buscar a vitória em seus domínios.

Maranhão x Vitória pela Copa do Brasil: Onde assistir e análise do confronto

A Copa do Brasil 2025 segue com grandes duelos em sua primeira fase, e nesta terça-feira (25), Maranhão e Vitória entram em campo buscando uma vaga na próxima etapa da competição. O confronto acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Castelão, em São Luís (MA), e promete fortes emoções.

O Vitória chega embalado, ostentando uma sequência invicta de 17 jogos, enquanto o Maranhão busca surpreender jogando em casa. Por ser uma partida única e eliminatória, qualquer erro pode custar caro para ambas as equipes.

Como chegam as equipes?

Maranhão aposta no fator casa para surpreender

O Maranhão Atlético Clube, popularmente conhecido como MAC, tem a difícil missão de encarar um dos times mais tradicionais do Nordeste. A equipe maranhense vem em uma boa fase no campeonato estadual e espera usar o apoio da torcida para pressionar o Vitória.

O técnico Zé Augusto deve mandar a campo um time ofensivo, tentando aproveitar os espaços deixados pelo adversário e buscar uma classificação histórica.

Vitória quer manter invencibilidade e avançar na competição

O Leão da Barra chega para este confronto com moral, após vencer o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Com 17 jogos sem perder, o time comandado por Léo Condé espera manter o bom momento e evitar uma eliminação precoce na Copa do Brasil.

A equipe baiana sabe que a pressão estará do outro lado, já que o empate leva a disputa para os pênaltis. Mesmo jogando fora de casa, o Vitória é considerado favorito, mas não pode subestimar o Maranhão.

Onde assistir Maranhão x Vitória ao vivo?

O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV, além da opção de acompanhar pelo Globoplay (mediante assinatura). Para os torcedores que preferem o rádio, a Rádio Baiana – 89.3 FM também transmitirá a partida.

Prováveis escalações

Maranhão:

Moquenco; Franklin, Maicon, Leone e Wesley; Vander, Lucas Hulk e Adrian; Cleitinho, Rafael e Fabrício.

Técnico: Zé Augusto

Vitória:

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Léo Gomes, Dudu e Willian Oliveira; Osvaldo, Zé Hugo e Iury Castilho.

Técnico: Léo Condé

Expectativa para a partida

O duelo promete ser equilibrado, com o Maranhão tentando surpreender em casa e o Vitória buscando impor sua superioridade técnica. O time baiano tem mais experiência na competição e chega com moral, mas precisa ficar atento para não ser surpreendido.

Palpite: Maranhão 1×2 Vitória.

Análise de Dados

