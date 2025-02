Palpites Inter de Limeira x Vila Nova , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (27/02)

O jogo entre Inter de Limeira x Vila Nova marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Inter que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias de Limeira

Inter de Limeira x Vila Nova – Copa Betano do Brasil 2025

Data: 27/02/2025

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, Limeira-SP

Competição: Copa Betano do Brasil – 1ª fase

Inter de Limeira x Vila Nova duelam por vaga na 2ª fase da Copa do Brasil

A Copa Betano do Brasil segue a todo vapor, e nesta quarta-feira (27), Inter de Limeira e Vila Nova entram em campo pela primeira fase do torneio. O duelo acontece no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, e promete ser bastante equilibrado, já que apenas a vitória garante classificação para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, chega como favorito para o confronto, mas precisa ter cuidado com a Inter de Limeira, equipe tradicional do interior paulista e que já mostrou sua força em competições eliminatórias.

Momento das equipes

Inter de Limeira

A equipe paulista tem se destacado no Campeonato Paulista e busca surpreender na Copa do Brasil. Contando com o fator casa, o time treinado por Pintado espera fazer um jogo seguro defensivamente e aproveitar as oportunidades criadas no ataque.

Destaque para Ramon, um dos jogadores mais regulares da equipe, que será peça-chave para tentar superar a defesa adversária.

Vila Nova

O Vila Nova chega embalado para o confronto após boas atuações na temporada. A equipe goiana aposta em sua defesa sólida e no talento de Willian Formiga, que vem se destacando nos últimos jogos.

A experiência em torneios nacionais e o elenco mais qualificado fazem do Tigre o favorito, mas a equipe sabe que não pode subestimar o adversário jogando fora de casa.

Estatísticas e prováveis escalações

Últimos confrontos diretos:

Os times não se enfrentam com frequência, tornando este jogo ainda mais imprevisível.

Inter de Limeira – Provável escalação:

(4-3-3) Goleiro; Lateral-direito, Zagueiro 1, Zagueiro 2, Lateral-esquerdo; Volante, Meia 1, Meia 2; Atacante 1, Atacante 2, Centroavante.

Vila Nova – Provável escalação:

(4-4-2) Goleiro; Lateral-direito, Zagueiro 1, Zagueiro 2, Lateral-esquerdo; Volante, Meia 1, Meia 2, Meia 3; Atacante 1, Centroavante.

Palpite e prognóstico

O confronto promete ser equilibrado, com o Vila Nova ligeiramente favorito pela qualidade do elenco e pela experiência em torneios nacionais. A Inter de Limeira, no entanto, pode surpreender jogando em casa.

Palpite: Vila Nova vence por 1 a 0

Alternativa de aposta: Menos de 2.5 gols na partida

A decisão será intensa, e o vencedor avançará para a segunda fase da Copa do Brasil.

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net