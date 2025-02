Palpites Dourados-MS x Caxias , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre Dourados-MS x Caxias marcado para acontecer nesta HOJE às 16 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Dourados-MS que vai buscar a vitória em seus domínios.

Dourados-MS x Caxias: Onde Assistir, Horário e Escalações pela Copa do Brasil 2024

A Copa do Brasil 2024 segue a todo vapor, e nesta quarta-feira (26), Dourados-MS e Caxias entram em campo pela primeira fase do torneio. A partida acontece no Estádio Douradão, em Dourados-MS, às 16h (horário de Brasília). O confronto será decidido em jogo único, e o vencedor avança para a segunda fase.

Regulamento da Primeira Fase

Nesta etapa da Copa do Brasil, o time visitante não tem mais a vantagem do empate. Se o jogo terminar em igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. Dessa forma, tanto Dourados quanto Caxias precisam buscar a vitória para continuar na competição nacional.

Como Chegam as Equipes

Caxias

O Caxias chega para o duelo embalado pela campanha no Campeonato Gaúcho, onde está na fase semifinal. No entanto, vem de uma derrota para o Internacional por 2 a 0 no último domingo. Para esta partida, o técnico Luizinho Vieira terá o retorno do volante Pedro Cuiabá, que ficou fora do jogo anterior por suspensão. Outra novidade pode ser a volta do atacante Welder, recuperado de lesão.

Dourados-MS

Já o Dourados vem de um empate por 2 a 2 contra o Costa Rica, pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O time ocupa a quarta posição na tabela, com 15 pontos. A equipe sul-mato-grossense aposta em jogadores experientes, como o meia Diego Rosa, ex-Caxias e Juventude, e o atacante Gustavo Sapeka, ex-Esportivo.

Prováveis Escalações

Dourados-MS

Goleiro : Felipe

: Felipe Defensores : Léo Júnior, Roger, João Mariano e Carlinhos

: Léo Júnior, Roger, João Mariano e Carlinhos Meio-campo : Abuda, Adson e Diego Rosa

: Abuda, Adson e Diego Rosa Atacantes : Flaviano, Júnior Prego e Bahia

: Flaviano, Júnior Prego e Bahia Técnico: Ito Roque

Caxias

Goleiro : Victor Golas

: Victor Golas Defensores : Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn (Marcelo)

: Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn (Marcelo) Meio-campo : Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos

: Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos Atacantes : Calyson, Nicholas (Gabriel Lima) e Richard (Welder)

: Calyson, Nicholas (Gabriel Lima) e Richard (Welder) Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem

Árbitro principal : Fabiano Monteiro dos Santos (BA)

: Fabiano Monteiro dos Santos (BA) Assistentes : Evandro de Melo Lima (BA) e Leandro Matos Feitosa (BA)

: Evandro de Melo Lima (BA) e Leandro Matos Feitosa (BA) Quarto árbitro: Everton Moreira Prates (MS)

Onde Assistir Dourados-MS x Caxias?

Infelizmente, não haverá transmissão ao vivo do jogo em nenhuma plataforma online ou canal fechado. Os torcedores deverão acompanhar a partida através de rádios e atualizações em tempo real nas redes sociais dos clubes.

Expectativa para o Jogo

O confronto promete ser equilibrado, já que ambas as equipes precisam da vitória para avançar. O Caxias, por ter uma equipe mais experiente e disputar um campeonato estadual mais competitivo, chega como favorito, mas o Dourados joga em casa e busca surpreender.

Acompanhe todas as emoções da Copa do Brasil e fique por dentro dos próximos confrontos do torneio!

Análise de Dados

