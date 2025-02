Palpites Concórdia x Ponte Preta , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

Por MRNews



O jogo entre Concórdia x Ponte Preta marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Concórdia que vai buscar a vitória em seus domínios.

Concórdia x Ponte Preta: Tudo sobre o duelo pela Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 segue a todo vapor, e nesta quarta-feira (26), Concórdia e Ponte Preta se enfrentam pela primeira fase do torneio. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia (SC).

A partida será decidida em jogo único, com o Concórdia tendo o mando de campo por estar abaixo no Ranking da CBF. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. O vencedor enfrentará na segunda fase quem passar do confronto entre Vitória e São Raimundo-RR.

Momento das Equipes

Concórdia: Alívio no Catarinense e foco total na Copa do Brasil

O Concórdia teve dificuldades no Campeonato Catarinense, mas conseguiu evitar o rebaixamento ao terminar em décimo lugar com 11 pontos, apenas um a mais que o Caravaggio, que caiu para a segunda divisão.

Apesar da permanência na elite estadual, a equipe vive um momento ruim e chega ao duelo contra a Ponte Preta após três derrotas consecutivas, incluindo um revés por 3 a 0 para o Santa Catarina na última rodada.

Agora, o técnico Jaílson Zatta terá a chance de escalar força máxima, apostando na experiência do goleiro Alexandre Villa, de 41 anos, que já passou por clubes tradicionais do interior paulista.

Provável escalação do Concórdia:

Alexandre Villa; Gabriel Biteco, Felipe Siedekum, Pedro Cella e Mateus Baseggio;

Foguinho, Wilgner, Pedro Marlon e Kenzo;

Felipe Rangel, Carlos Henrique e Zé Andrade.

Técnico: Jaílson Zatta

Ponte Preta: Lições do Paulistão e estreia nacional

A Ponte Preta fez um bom Campeonato Paulista, mas a eliminação precoce na fase de grupos deixou um gosto amargo. A equipe vinha de uma sequência de seis jogos invicta, mas perdeu a classificação ao ser derrotada pelo Red Bull Bragantino na última rodada.

Apesar disso, a Macaca mostrou consistência, fechando o estadual com 22 pontos e um aproveitamento de 61%, além de ter a defesa menos vazada do torneio (8 gols sofridos em 12 jogos). Agora, o time foca na Copa do Brasil e na preparação para a Série C do Brasileirão.

Para o confronto contra o Concórdia, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com Elvis e Jeh, ambos lesionados.

Provável escalação da Ponte Preta:

Diogo Silva; Danilo Barcelos, Emerson Santos, Sérgio Raphael e Maguinho;

Léo Oliveira, Lucas Cândido (Dudu), Serginho e Artur;

Jean Dias e Everton Brito (Victor Andrade).

Técnico: Alberto Valentim

Ficha Técnica

Jogo: Concórdia x Ponte Preta

Concórdia x Ponte Preta Competição: Copa do Brasil 2025 – Primeira fase

Copa do Brasil 2025 – Primeira fase Data: 26/02/2025

26/02/2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia (SC)

Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia (SC) Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Lucas Casagrande (PR) Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

O que está em jogo?

A Copa do Brasil é um dos torneios mais rentáveis do país, e apenas pela participação na primeira fase, o Concórdia já garantiu uma premiação importante. Para a Ponte Preta, avançar significa não só um respiro financeiro, mas também um impulso para o restante da temporada.

O duelo promete equilíbrio, com a Ponte Preta entrando como favorita, mas o Concórdia apostando no fator casa para tentar surpreender. Quem sairá com a vaga?

Copa do Brasil 2025: Onde Assistir aos Jogos da Primeira Fase

A Copa do Brasil 2025 já começou, reunindo clubes de todas as regiões do país em busca do título nacional. Com novo regulamento na primeira fase, o empate agora leva a decisão para os pênaltis. Dos 40 jogos desta fase inicial, 25 terão transmissão ao vivo. Confira abaixo onde assistir a cada partida.

Jogos de 18 de fevereiro (terça-feira)

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

🕕 Horário: 18h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 19 de fevereiro (quarta-feira)

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

🕞 Horário: 15h30

📺 Onde assistir: GE

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Boavista-RJ x CSA-AL

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: GE

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sergipe-SE x Ceará-CE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

ASA-AL x Atlético-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 20 de fevereiro (quinta-feira)

Olaria-RJ x ABC-RN

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 25 de fevereiro (terça-feira)

Maranhão-MA x Vitória-BA

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Maringá-PR x Juventude-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário-MS x Criciúma-SC

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário VG-MT x Sport-PE

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

