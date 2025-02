Palpites Barcelona de Ilhéus x Athletic Club , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Barcelona de Ilhéus x Athletic Club marcado para acontecer nesta HOJE às 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Barcelona que vai buscar a vitória em seus domínios.

Barcelona de Ilhéus x Athletic Club: Prognóstico, Palpites e Onde Assistir – Copa do Brasil 2025

Barcelona de Ilhéus e Athletic Club se enfrentam nesta terça-feira (25/02), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O confronto é válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, e apenas um dos times avançará para a próxima fase.

Análise e Retrospecto das Equipes

Barcelona de Ilhéus: Tentando Fazer História

O Barcelona de Ilhéus, fundado recentemente, disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. O time baiano busca surpreender, mas vem de uma campanha irregular no Campeonato Baiano, onde foi eliminado na fase inicial com apenas uma vitória em nove jogos.

Nos últimos cinco jogos, o Barcelona teve dificuldades para conquistar resultados positivos, sofrendo derrotas importantes e empatando a maioria de suas partidas. A equipe precisa melhorar sua eficácia ofensiva para ter chances de avançar.

Provável Escalação do Barcelona de Ilhéus:

Waldson Viana; Michel, Clebson, John, Izaldo; Ramires, Carlos Eduardo, Gianlucas, Willian; Denis Ribeiro e Lucio Maranhão.

Athletic Club: Favorito Para o Duelo

O Athletic Club chega como favorito, pois possui um elenco mais experiente e disputará a Série B do Brasileirão em 2025. Apesar da eliminação precoce no Campeonato Mineiro, a equipe mostrou força ofensiva e venceu quatro das oito partidas disputadas.

Comandado por Roger Silva, o Athletic adota um esquema tático sólido e aposta na experiência de seus jogadores para avançar na Copa do Brasil.

Provável Escalação do Athletic Club:

Jefferson; Douglas, Edson Miranda, Sidimar, Yuri; Diego Fumaça, Amorim, Welinton, Natan (Matheus Gonçalves); David Braga e Gustavo Silva.

Palpites para Barcelona de Ilhéus x Athletic Club

Melhor Aposta: Vitória do Athletic Club

O Athletic Club tem mais experiência e qualidade técnica, sendo o favorito para vencer o jogo.

Palpite: Athletic Club vence

Athletic Club vence Melhor odd: 1.83 na Superbet

Mercados Alternativos:

Total de Gols: Menos de 2.5 gols – Ambas as equipes não possuem ataques muito eficientes, o que pode levar a um jogo com poucos gols. Ambas as Equipes Marcam: Não – O Barcelona de Ilhéus tem dificuldades ofensivas, e o Athletic pode conseguir segurar a defesa.

Ficha Técnica do Jogo

Partida: Barcelona de Ilhéus x Athletic Club

Barcelona de Ilhéus x Athletic Club Competição: Copa do Brasil 2025 – Primeira fase

Copa do Brasil 2025 – Primeira fase Data: 25/02/2025

25/02/2025 Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

19h30 (Horário de Brasília) Local: Estádio Mário Pessoa, Ilhéus (BA), Brasil

Estádio Mário Pessoa, Ilhéus (BA), Brasil Transmissão: Sem transmissão oficial

Conclusão

O Athletic Club entra em campo com favoritismo e deve buscar a classificação com um jogo seguro e bem estruturado. Já o Barcelona de Ilhéus aposta na força da torcida e na superação para tentar avançar na Copa do Brasil.

Palpite final: Vitória do Athletic Club.

Análise de Dados

