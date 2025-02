ONDE ASSISTIR Real Sociedad x Real Madrid AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (25/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Real Sociedad x Real Madrid acontece HOJE (26/02) às 17h30 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. REAL É O MANDANTE DA PARTIDA.

Real Sociedad x Real Madrid: Prévia, Prognóstico e Onde Assistir – Copa do Rei 2025

Data: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Reale Arena, San Sebastián

Competição: Copa do Rei – Semifinal (ida)

Transmissão: A confirmar

Real Sociedad e Real Madrid disputam vaga na final da Copa do Rei

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O time basco sonha em conquistar o torneio pela quarta vez em sua história, enquanto os merengues buscam ampliar seu recorde para 21 títulos.

A Real Sociedad chega embalada, tendo vencido cinco dos últimos seis jogos, incluindo um convincente 3 a 0 sobre o Leganés no fim de semana. Os comandados de Imanol Alguacil têm se mostrado fortes em casa, vencendo 11 das últimas 13 partidas no Reale Arena.

O Real Madrid, por sua vez, busca seguir firme na briga por múltiplos títulos nesta temporada. Os comandados de Carlo Ancelotti vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Girona, com gols de Luka Modric e Vinícius Júnior, resultado que os colocou empatados na liderança de La Liga com o Barcelona.

Caminho até a semifinal

A Real Sociedad eliminou Jove Espanol, Conquense, Ponferradina, Rayo Vallecano e Osasuna para chegar até aqui. Já o Real Madrid passou por Deportivo Minera, Celta de Vigo e Leganés, este último com um gol decisivo do jovem Gonzalo García.

Escalações Prováveis

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo, López; Zubimendi; Kubo, Olasagasti, Marín, Gómez; Oyarzabal.

Desfalques: Hamari Traoré, Luka Sucic, Jon Pacheco e Nayef Aguerd (lesionados).

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Nacho, Rüdiger, García; Ceballos, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

Desfalques: Militão e Carvajal (lesionados).

Palpite e Prognóstico

Com a Real Sociedad se mostrando muito forte em casa e o Real Madrid vivendo boa fase, o jogo promete ser equilibrado. Os bascos podem surpreender, mas os merengues têm um histórico favorável no confronto direto.

Palpite: Real Sociedad 2-2 Real Madrid

Fique ligado para mais informações sobre a transmissão da partida e o confronto de volta, que acontecerá em abril.