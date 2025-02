ONDE ASSISTIR Barcelona x Atlético de Madrid AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (25/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Barcelona x Atlético de Madrid acontece HOJE (25/02) às 16h30 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. BARCELONA É O MANDANTE DA PARTIDA.

Barcelona x Atlético de Madrid: Prévia, Prognósticos e Onde Assistir – Copa do Rei 2025

Data: Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Competição: Copa do Rei – Semifinal (ida)

Transmissão: A confirmar

Barcelona e Atlético de Madrid fazem duelo decisivo na Copa do Rei

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (25) pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2025. O time catalão, maior campeão da história do torneio com 31 títulos, busca encerrar um jejum que dura desde a temporada 2020/21. Já o Atlético, dez vezes campeão, quer voltar a erguer o troféu pela primeira vez desde 2013.

O Barça chega em excelente fase, embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo um triunfo sobre o Las Palmas por 2 a 0 no último fim de semana. Os comandados de Hansi Flick também lideram La Liga, à frente do Real Madrid pelo critério de confronto direto.

Do outro lado, o Atlético de Madrid de Diego Simeone também vive um grande momento. O time venceu o Valencia por 3 a 0 em sua última partida e está na briga pelo título espanhol, apenas um ponto atrás do Barcelona. Além disso, os colchoneros vêm de oito jogos sem perder e querem surpreender fora de casa.

Campanha na Copa do Rei

O Barcelona chegou à semifinal após eliminar o Barbastro, o Real Betis e o Valencia, marcando 14 gols ao longo do torneio. Já o Atlético de Madrid superou seus adversários com um desempenho sólido e tenta quebrar um tabu: sua última vitória sobre o Barcelona na Copa do Rei aconteceu em abril de 2000.

Escalações Prováveis

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Yamal; Lewandowski.

Desfalques: Marc Bernal e Ter Stegen (lesionados).

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Giménez, Le Normand, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Julián Álvarez.

Desfalques: Koke (dúvida).

Palpite e Prognóstico

O jogo promete ser equilibrado, com o Barcelona levando ligeira vantagem pelo fator casa. No entanto, o Atlético tem um time competitivo e pode surpreender. Um empate não seria um resultado inesperado, considerando a força das duas equipes.

Palpite: Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

Fique ligado para mais informações sobre a transmissão da partida e os desdobramentos do confronto de volta, marcado para abril.

