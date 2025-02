Novos professores da EFE visitam Cidade da Educação nesta terça

Posted on

Lucas Brito Secretaria de Educação e Cidadania Colaboração do estagiário Rodrigo de Almeida A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental representa uma mudança importante na vida dos alunos da rede municipal. Pensando nisso, as crianças e equipe do Cedin Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, no Residencial Flamboyant, prepararam uma ação especial para […]