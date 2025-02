Newcastle United fará a ‘feira’ em Jogadores do Bournemouth no Mercado de Verão

Newcastle United Planeja Investir em Jogadores do Bournemouth no Mercado de Verão

Por Mercado da bola

No mercado de transferências de verão, o Newcastle United está se preparando para reforçar o seu elenco com a mira em três importantes jogadores do Bournemouth, o time de Eddie Howe. A negociação pode envolver um investimento de até £97 milhões, destacando a ambição do clube de atingir a Liga dos Campeões e garantir sua primeira taça importante em 70 anos.

Atualmente, o Newcastle ocupa a quinta posição na Premier League e está empatado em pontos com o Manchester City, ocupando o quarto lugar. Apesar de uma janela de transferências tranquila recentemente, a equipe espera estar mais ativa no mercado na próxima temporada, especialmente se conseguir a vaga para a Liga dos Campeões.

Marcus Tavernier e Antoine Semenyo na Mira dos Magpies

Um dos nomes mais comentados é o de Marcus Tavernier, ala do Bournemouth e ex-jogador da base do Newcastle. Tavernier, que atualmente é avaliado em cerca de £20 milhões, tem se destacado na Premier League, com 11 gols e 13 assistências em 79 partidas. O jogador de 25 anos tem mais de três anos de contrato com o Bournemouth, mas pode ser atraído por uma proposta do Newcastle, que também tem como concorrentes o Nottingham Forest e o Brighton & Hove Albion.

Outro jogador que chama a atenção de Eddie Howe é Antoine Semenyo, atacante que se destacou nesta temporada com 7 gols e 4 assistências em 25 partidas. Semenyo, que pode atuar tanto nas alas quanto como centroavante, está avaliado em £27 milhões, embora o Bournemouth deva exigir um valor mais alto para liberar o jogador.

Dean Huijsen: Jovem Defensor de Olho

Além dos atacantes, o Newcastle também está observando o jovem defensor Dean Huijsen, de 19 anos, que chegou ao Bournemouth no verão passado, vindo da Juventus por £12,8 milhões. Com uma cláusula de rescisão de £50 milhões, o defensor tem despertado o interesse de grandes clubes como Manchester United e Chelsea.

O Futuro de Howe e o Investimento no Elenco

A estratégia do Newcastle é clara: reforçar ainda mais o time para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e disputar títulos importantes. A equipe de Eddie Howe, além de focar na contratação de novos jogadores, também visa manter o bom momento na Premier League e conquistar sua primeira grande taça em 70 anos, com a final da EFL Cup contra o Liverpool marcada para o próximo mês.

Com 12 jogos restantes na temporada, o Newcastle tem muito a trabalhar para garantir um lugar entre os quatro primeiros, e com essas movimentações de mercado, os fãs do clube têm grandes expectativas para a próxima janela de transferências.