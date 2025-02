Lula Ferreira compartilha experiência com técnicos e atletas

Nei José Sant’Anna





Referência do basquete brasileiro, Lula Ferreira compartilhou sua experiência de mais de 40 anos no esporte com técnicos, atletas e amantes da modalidade na noite de segunda-feira (24), durante a programação da 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos.

Em pouco mais de uma hora de palestra, o ex-treinador da Seleção Brasileira e de grandes clubes do país falou sobre o longo processo de formação de um atleta e o papel do treinador, das instituições e das famílias.

Aos treinadores presentes, Lula Ferreira ressaltou: “Procure incentivar o jogador quando ele menos merece, pois com certeza é quando ele mais precisa”. E acrescentou: “Um bom técnico transforma grupos de atletas em equipes”.

Para os atletas, Lula Ferreira destacou a necessidade de cumprir as etapas de formação, desde muito cedo, como descobrir o esporte, começar a praticar e tomar gosto pelo que faz. “É preciso aprender a treinar, treinar para competir e treinar para ganhar. São etapas de um longo processo até a formação de um grande atleta”, afirmou.

Ele ressaltou que a formação de um atleta leva pelo menos 10 anos. “Atleta bom é o que quer melhorar sempre. O erro faz parte, essa é a alma do esporte”, afirmou.

O encontro reuniu mais de 200 pessoas no auditório do Centro da Juventude, como técnicos, atletas das equipes de alto rendimento e do programa Atleta Cidadão e dirigentes do Farma Conde São José Basketball, equipe que representa a cidade em competições oficiais. Depois da palestra, Lula Ferreira recebeu uma placa em homenagem pelos anos dedicados ao basquete brasileiro.

Outros eventos

A palestra integrou a programação da Semana do Basquete, que começou no último sábado (22) e prossegue nesta quarta-feira (26), com a apresentação oficial do time feminino do Pontz São José Basketball para a temporada 2025.

A programação terá sequência na quinta-feira (27), com uma clínica envolvendo as crianças e adolescentes que praticam a modalidade nas unidades esportivas da Prefeitura, a partir das 8h, no ginásio municipal Delmar Buffulin, no Parque Industrial.

À noite, encerrando os eventos da Semana, acontecerá a partida entre São José Basketball e Bauru Basket, válido pela 20ª rodada do NBB Caixa 2024/2025, na Farma Conde Arena, às 19h30.

No intervalo da partida está programada a homenagem a um ícone do basquete joseense, o ex-armador Nilo Guimarães, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice-sul-americano pelo Tênis Clube São José no início dos anos 80.

Nilo integrou o quinteto que marcou história, ao lado de Carioquinha, Zé Geraldo, Ubiratã e Marcelo Vido, capitaneados pelo técnico Edvar Simões.



