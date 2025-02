Por MRNews



Por Noticias de Jeremoabo

Jeremoabo Antecipará Feira Livre e Declara Ponto Facultativo Durante o Carnaval

A Prefeitura de Jeremoabo, na Bahia, anunciou a antecipação da feira livre do município, que normalmente ocorre aos sábados, para a próxima sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. A decisão foi tomada por meio do Decreto Nº 022/2025, publicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, João Batista Melo de Carvalho, em virtude dos festejos de Carnaval.

Além disso, o Decreto estabelece que o ponto será facultativo nos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do município durante os dias 28 de fevereiro, 03, 04 e 05 de março de 2025. No entanto, os serviços essenciais, que não podem sofrer interrupção, continuarão funcionando normalmente. A retomada das atividades nas demais áreas ocorrerá no dia 05 de março, a partir das 14h.

A medida visa permitir que a população local aproveite as festividades de Carnaval, ao mesmo tempo que a administração pública mantém a organização e o funcionamento adequado dos serviços essenciais. A antecipação da feira e o ponto facultativo são medidas que refletem o compromisso da gestão com o bem-estar da comunidade e a celebração das tradições culturais locais.