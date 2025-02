GCM presta apoio em socorro à criança que passou mal em escola infantil – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba prestou apoio no socorro a uma criança de dois anos de idade, que estava desacordada e convulsionou em escola infantil particular, no bairro Wanel Ville, Zona Oeste da cidade. O caso aconteceu às 13h30 de segunda-feira (24) e a menina passa bem, após ser encaminhada e receber atendimento médico na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Zona Oeste.

A diretora da escola foi quem pediu ajuda à Corporação, diretamente na base da Inspetoria de Operações Especiais (Iope) da GCM, localizada próximo dessa unidade de ensino. De imediato foram feitos os primeiros socorros e, em seguida, a criança foi conduzida pela direção da escola à unidade de saúde, com escolta de equipe da Ronda Municipal (Romu) da GCM.

Ao chegar à UPH Zona Oeste, a equipe médica assumiu o atendimento e a criança foi reanimada. Após a estabilização do quadro de saúde dela, foram realizados exames e a criança permaneceu temporariamente em observação, sendo liberada no mesmo dia, após receber alta médica.