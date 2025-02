GCM atende denúncia de violência doméstica envolvendo mãe e filha – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, na noite de domingo (23), atendeu a uma denúncia de violência doméstica envolvendo mãe e filha, no bairro Central Parque, Zona Oeste da cidade. A infratora, de 47 anos de idade, foi presa em flagrante, também por ameaça e injúria contra a mãe dela, de 79 anos.

O caso aconteceu por volta das 20h15, quando a vítima informava que sua filha a impedia de entrar em casa. Na mesma data, pela manhã a vítima já havia registrado boletim de ocorrência de agressão contra a filha, que é usuária de drogas. Naquela ocasião, a escrivã de polícia orientou a mulher a solicitar a GCM, caso a filha retornasse para agredi-la.

Ao chegar ao local, a GCM constatou que a acusada encontrava-se no interior da residência e demonstrava comportamento agressivo. Os guardas conversaram com a mulher, que permanecia resistente e hostil à abordagem. Diante da recusa em cooperar e, após esgotadas as tentativas de negociação, os guardas conseguiram contê-la durante a abordagem.

A acusada foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, para prestar esclarecimentos. A vítima também compareceu à unidade policial, por meios próprios. Após ouvir as partes envolvidas, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e indiciou a mulher por ameaça, injúria e violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.