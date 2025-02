Etec de Batatais abre vaga para auxiliar de docente em Química**

24/02/2025 |

As equipes de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, que estão atuando nas festividades de pré-carnaval, realizaram cerca de 90 atendimentos durante o final de semana – sexta-feira (21), sábado (23) e domingo (24). Os números são referentes às assistências prestadas aos foliões que foram curtir a abertura do Folia de Rua, bem como os Bloco dos Atletas, Banho de Cheiro e Virgens de Tambaú

Só dos blocos que desfilaram na Via Folia, na Epitácio Pessoa, foram registrados quase 80 atendimentos. Desses, 34 aconteceram nos blocos dos Atletas e Banho de Cheiro; enquanto que 39 foram nas Virgens de Tambaú.

“Mesmo com a quantidade de pessoas que foram curtir os blocos, tivemos um final de semana relativamente tranquilo. Entendemos também que o número apresenta subnotificação, uma vez que nem todos buscam atendimento durante a festa. Mas nossa equipe estava preparada e seguiremos assim nos próximos dias de festas, com equipe extra que não compromete o atendimento cotidiano para as pessoas que estejam em outras localidades”, destaca o superintendente de assistência pré-hospitalar da SMS, Alexandre Ítalo.

As principais causas dos atendimentos foram devido ao excesso de álcool, agressão física, síncope e mal-estar, além de crises de ansiedade. A maior parte do público que buscou assistência médica era mulher. Ao todo, 14 pessoas precisaram ser removidas para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais, como o Complexo Hospitalar de Mangabeira e o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, que faz parte da rede estadual.

Ações nos blocos – As equipes de Saúde seguem com plano operacional para prestar assistência em todos os blocos do Folia de Rua. Além do atendimento clínico, a Secretaria de Saúde de João Pessoa também segue com assistência preventiva com distribuição de preservativos.