Escritório do BB terá atendimento especializado a gestores e instituições públicas na Capital

O governador Eduardo Riedel participou nesta segunda-feira (24) da inauguração do escritório especializado de atendimento ao setor público do Banco do Brasil, em Campo Grande. A estrutura que fica dentro do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo passou por uma reforma e processo de modernização.

A estrutura (Escritório do Setor Público MS) oferece um atendimento direcionado às demandas das instituições governamentais, tanto do Estado como dos demais poderes. A unidade inclusive vai ter salas para receber prefeitos que vierem a Campo Grande, com espaços equipados que poderão servir de apoio aos gestores.

“Pensamos no BB como um provedor de crédito, gestor de recursos, mas a proposta de estabelecer uma unidade de atendimento aos municípios e ao próprio Governo do Estado, tendo agora um espaço onde eles podem usufruir de uma sala de reunião, será muito importante”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que esta proximidade e boa relação com as instituições tem um papel fundamental no crescimento do Estado. “Relação franca e aberta, com discussões maduras, buscando soluções em conjunto. Construímos uma parceria que vai além da simples relação contratual de serviços. Não apenas na questão financeira, mas acima de tudo pela evolução dos serviços públicos para nossa sociedade”, completou.

A solenidade de inauguração da unidade teve a presença do vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron. “O pilar do setor público é muito importante para o banco, com plataformas de atendimento tanto físico como digital. Assim levamos desenvolvimento para o país todo, levando crédito, ajudando a gerar empregos e dinamizar a economia, tendo um Estado mais forte e pujante”.

Atualmente o Banco do Brasil possui 41 escritórios para atender o setor público em todo país. A unidade da Capital foi remodelada para dispor de uma estrutura mais completa e confortável à disposição dos clientes para atendimentos e reuniões presenciais, principalmente pensando nos gestores e gestoras do interior.

“Escritório que inauguramos hoje é muito mais que um espaço físico, ele simboliza nosso compromisso em estreitar laços com o setor público e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada instituição. Os atendimentos em sua maioria são realizados de forma digital, mas sabemos que muitos gestores, prefeitos e prefeitas vem a Capital, por isso disponibilizamos salas equipadas que eles podem usar como apoio”, afirmou Sebastião Vanderlan, gerente geral da agência.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende