Equipes do IFSP são premiadas na Huawei ICT Competition e avançam para a etapa da América Latina – IFSP

Estudantes dos campi Catanduva, Bragança Paulista e Guarulhos conquistaram premiações e se classificaram para a etapa latino-americana da competição global de tecnologia

As equipes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) se destacaram na fase nacional da Huawei ICT Competition e Innovation 2024-2025, realizada hoje (24) de fevereiro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Com um desempenho expressivo, os estudantes conquistaram importantes colocações e garantiram vaga na etapa da América Latina, que acontecerá em março. O evento foi acompanhado pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Adalton Ozaki.

Na categoria Cloud (Computação em Nuvem), a equipe do Campus Bragança Paulista alcançou o 3º lugar. O grupo é formado pelos alunos João Pedro Mattos Rodrigues Camargo, Lucas Pinheiro da Silva e Pedro Gabriel de Oliveira Ferrarezzo, sob a orientação do professor Clayton Eduardo dos Santos.

Já na categoria Inovação, duas equipes do IFSP figuraram entre as melhores: o Campus Guarulhos conquistou o 3º lugar, representado pelos estudantes Renan Carlos de Oliveira, Diogo de Almeida e Pedro Schizato, com orientação do professor Cristiano Alves Pessoa. O Campus Catanduva garantiu o 4º lugar, com os alunos Eduardo Rogério Malaquias Chagas, Gabriel Luiz de Oliveira e Diulia Vitoria Faria Ribeiro, orientados pelo professor Márcio Andrey Teixeira.

Com essas classificações, todas as equipes do IFSP seguem para a fase latino-americana da competição, na qual disputarão vagas para a etapa mundial, prevista para ocorrer em maio, na sede da Huawei, na China. Durante a competição, os participantes são submetidos a provas teóricas e práticas nas áreas de redes, computação em nuvem e inovação.

A Huawei ICT Competition é um dos maiores torneios de tecnologia do mundo, reunindo anualmente cerca de 170 mil estudantes de mais de 80 países. Na edição de 2024, 160 equipes de 49 países competiram na fase final. Em anos anteriores, estudantes de Institutos Federais e universidades brasileiras conquistaram colocações de destaque, reforçando a qualidade do ensino tecnológico no Brasil.

Os vencedores da competição recebem incentivos para prosseguir com suas pesquisas e projetos inovadores, contribuindo para o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

