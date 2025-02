Edital nº 104/2024 – DRG/SPO/IFSP – Monitoria no curso E-Tec Português como língua adicional: resultado após entrevistas – IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulgou o resultado preliminar após as entrevistas para monitoria voluntária no curso E-TEC Português como Língua Adicional (PLA). O processo seletivo, conforme o Edital n.º 104/2024 – DRG/SPO/IFSP, oferece 34 vagas e é direcionado à estudantes de licenciatura em Letras. Candidatos classificados para a entrevista receberão, no dia 10 de fevereiro, um e-mail da Comissão do Processo Seletivo com instruções para a etapa.

A monitoria, que será realizada entre março e dezembro de 2025, é não remunerada e objetiva auxiliar a equipe de tutoria do curso. Os monitores poderão optar por diversas modalidades de monitoria, desde o acompanhamento de aulas até o monitoramento da plataforma Moodle.

Para se inscrever, os candidatos devem enviar uma ficha de inscrição preenchida para o e-mail , incluindo documentos como identificação com foto, histórico do curso de licenciatura em Letras atualizado e declaração de matrícula regular.

O processo seletivo será conduzido pelo Campus São Paulo do IFSP, em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais (Arinter/PRX). A seleção se dará por análise documental e entrevista, e o resultado final será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2025.

Os candidatos selecionados participarão de atividades como preparação de aulas, encontros síncronos e assistência aos alunos. Aqueles que concluírem a monitoria receberão uma declaração de 200 horas, válida como atividade complementar ou extensionista, conforme o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

Mais informações podem ser obtidas no site do Campus São Paulo ou pelo e-mail .

Documentos

Edital n.º 104/2024 – DRG/SPO/IFSP

Anexo I

Resultado preliminar

Resultado preliminar após entrevistas publicado em 21/02/2025