Confira como será o Carnaval 2025 em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba divulga a programação oficial do Carnaval 2025, um dos eventos mais aguardados do ano. Com uma agenda repleta de blocos de rua, matinês, Festival de Marchinhas e Carnaval Histórico, a expectativa é

A expectativa para o reinado de Momo na Capital do Surfe é de receber, aproximadamente, um milhão de turistas. Historicamente, a ocupação hoteleira durante esse período varia entre 85% e 100%, indicando um aquecimento significativo na economia local.

“Setores como bares, restaurantes e o comércio em geral também se beneficiam desse aumento no fluxo de visitantes. Com as condições climáticas favoráveis previstas para fevereiro, incluindo dias de sol e calor, a tendência é que Ubatuba atraia um grande público durante o Carnaval, impulsionando ainda mais a economia local”, explicou o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Oliveira.

Segundo dados divulgados recentemente por uma plataforma de hospedagem, Ubatuba é o quarto destino mais procurado por turistas que desejam viajar dentro do país sendo que, os três primeiros, são destinos onde já existe a grande tradição da festividade, como Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB) e Porto de Galinhas (PE).

Por isso, para o período, foi elaborada uma programação diversificada, para contemplar todas as faixas etárias e todas as regiões do município. “Nós teremos uma estrutura diferenciada, que conta, inclusive, com uma arquibancada na avenida Iperoig, local onde acontecerá a concentração dos blocos que são puxados por trio elétrico”, acrescentou o secretário.

Programação

Carnaval Histórico da Fundart

A agenda começa com o 18º Festival de Marchinhas Carnavalescas, com etapas eliminatórias nos dias 27 e 28 de fevereiro, a partir das 19h, e a grande final no sábado, dia 1º de março, quando serão premiadas as três melhores marchinhas, além do melhor intérprete e da melhor fantasia.

Nos demais dias de carnaval, a Fundart oferecerá matinês infantis, com recreação, sorteios de brindes e muitas brincadeiras para as crianças, de domingo, 2 de março, até terça-feira, 4 de março, a partir das 15h30. À noite, a Praça da Matriz receberá ainda o Baile de Marchinhas do Carnaval Histórico.

Blocos

O desfile dos blocos acontecerá na avenida Iperoig, onde haverá uma arquibancada onde os foliões poderão acompanhar o desfile das agremiações.

A festa começa com os blocos “Galo da Meia Noite” e “Dark River” prometem animar os foliões em Perequê-Açu e Rio Escuro, respectivamente.

No sábado, 1º de março, os destaques ficam por conta do HoliFestival das Cores, do tradicional e aguardado Bloco da Cachorrada, além da presença dos blocos “Bloco + Tem”, “Bloco do Pifão” e do palco de shows na Maranduba.

Já no domingo, 2, a folia continua com os blocos “Arrastapelvis”, “Galinha”, “Gresmai”, “Lambe-Lambe”, além do Bloco dos Cornu’s. O dia ainda contará com matinês e o Bloco “Dark River”, voltando a se apresentar no Rio Escuro.

A programação segue até terça-feira, 4, com destaques como os blocos “Só Pra Beber”, “Lili Carabina”, “Bloco dos Separados”, “Batucada abençoada”, “Carnaveloso”, “Rhasgados”, “Reprovados e apresentações no palco de shows.

Na quarta-feira de cinzas, 5, o Bloco do Pato encerra oficialmente a folia na rua Baltazar Fortes, próximo ao Sobradão do Porto.

Confira a programação completa com horário e local dos blocos:

CARNAVAL 2025 OFICIAL