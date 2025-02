Comlurb restaura peças de arte de grande porte feitas de troncos de árvore expostas no Galpão das Artes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Uma das peças, intitulada Poltrona Ecológica, foi criada em setembro de 2022 – Divulgação/Comlurb

A equipe da Oficina de Troncos da Comlurb, localizada em Bangu, na Zona Oeste, restaurou duas grandes obras de arte feitas com restos de poda reaproveitados. As peças estavam expostas no Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, na Gávea. Originalmente exibidas no gramado, as obras foram realocadas para um local coberto na entrada do Galpão, garantindo proteção contra chuva e vento.

Uma das peças, intitulada Poltrona Ecológica, foi criada em setembro de 2022, a partir de um pedaço de um galho do Jequitibá centenário. A árvore caiu na Gávea, durante fortes ventos que atingiram o Rio no mês anterior daquele ano. Por conta do seu peso, a peça precisou ser içada por um guindaste articulado de um caminhão da Comlurb. Também foram realizados, no trabalho, a raspagem das camadas danificadas, a aplicação de produtos para proteção e a impermeabilização com verniz.

A segunda obra restaurada, A Mão, é uma cadeira decorativa em formato de grande mão aberta, entalhada pelo gari João Carlos Azevedo em tronco de uma amendoeira removida após queda. A peça foi lixada e envernizada. Na Oficina de Troncos da Comlurb, garis e colaboradores com tendências artísticas transformam restos dos manejos de árvores feitos na cidade em peças como mesas, bancos, pergolados, caminhos de bolacha e brinquedos, utilizados em praças e parques da cidade.