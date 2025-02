Carnacentro 2025 – Venha se divertir com a gente! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O Carnacentro 2025 está chegando e promete muita alegria e diversão para toda a família! Nos dias 1, 2 e 3 de março, a Praça Conselheiro Rodrigues Alves ganhará cores, música e um clima perfeito para aproveitar com amigos e familiares.

Confira a programação especial:

1º de março – Encontro com Mickey e Minnie

2 de março – Diversão com Elsa e Homem-Aranha

3 de março – Aventuras com Stitch e Angel

Música ao vivo com a animada Banda Furiosa, garantindo três dias de muita energia e alegria!

Atividades para todas as idades:

– Pintura facial

– Esculturas de balões

Bateu aquela fome?

Aproveite a nossa praça de alimentação com diversas opções para recarregar as energias.

Dica importante: traga sua garrafa de água e mantenha-se hidratado durante a folia!

Regras para um Carnacentro incrível:

O que pode?

– Dançar, pular e se divertir à vontade

O que não pode?

Entrar com garrafas de vidro, bebidas alcoólicas ou objetos cortantes que ofereçam risco aos demais

Capriche na fantasia, chame a família e os amigos e venha celebrar o Carnaval com a gente! Esperamos você!