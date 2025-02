Campus São José dos Campos seleciona professores bolsistas – IFSP

As inscrições devem ser realizadas até 05 de março. Selecionados receberão R$120 por hora

Estão abertas até 05 de março as inscrições para seleção de servidores do IFSP para atuarem como bolsistas docentes nos cursos de Formação Inicial e Continuada e Técnicos do Programa Autonomia e Renda Petrobras.

Há vagas para ministrar disciplinas dos seguintes componentes curriculares: ciência dos materiais e tratamento s térmicos, desenho técnico, física básica, matemática técnica aplicada, organização, saúde e segurança do trabalho, desenho auxiliado por computador, ensaios destrutivos e não destrutivos, fenômenos de transporte e máquinas de fluxo, metrologia, processos de usinagem convencional mecânica e resistência dos materiais.

Os professores selecionados receberão o valor de R$ 120 a cada hora/relógio (60 minutos), conforme as cargas horárias dos componentes curriculares de cada curso, a serem ministrados no Campus São José dos Campos.

A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas por uma comissão de seleção designada pela equipe gestora local do Programa Autonomia e Renda Petrobras e ocorrerão por meio de análise documental, a partir da pontuação estabelecida no edital de seleção (EDITAL FAIFSul N° 013/2025/A&R).

Para se inscrever, acesse https://www.faifsul.org/apoio-adm-docente.

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Autonomia e Renda Petrobras é um programa lançado em junho de 2024 e realizado em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e com a Firjan SENAI SESI. Na totalidade do Programa, são oferecidos 34 cursos diferentes de qualificação profissional em nível técnico e profissionalizante em 44 municípios de sete estados brasileiros.