BBB 25: Enquete UOL Indica Quem Deve Sair no Paredão Entre Vitória, Diogo e Vilma

Por MRNews



O Big Brother Brasil 25 se aproxima de mais uma eliminação, e a disputa no paredão da edição promete fortes emoções.

O sexto Paredão do BBB 25 está formado e promete uma disputa acirrada pela permanência no jogo. Vitória, Diogo e Vilma estão na berlinda e um deles será eliminado na próxima terça-feira (25). A formação desse paredão foi repleta de reviravoltas e envolveu desde a indicação direta do líder até o impacto do Big Fone e do Poder Curinga.

Como o Paredão Foi Formado?

A dinâmica da semana começou com o líder João Pedro, que indicou Vitória Strada diretamente ao Paredão. No sábado (22), o Big Fone tocou e foi atendido por Diogo, que automaticamente se tornou um dos emparedados. Como consequência, ele teve o direito de puxar mais um participante para a berlinda e escolheu Thamires.

No entanto, a formação do Paredão ainda estava longe de ser concluída. Camilla, que venceu o leilão do Poder Curinga, teve o direito de trocar um dos emparedados pelo Big Fone. No domingo (23), ela decidiu salvar sua irmã Thamires e colocou Vilma, mãe de Diogo, no Paredão em seu lugar.

O Anjo da semana, Guilherme, imunizou Delma, sua sogra, livrando-a da possibilidade de ser votada pela casa.

Com isso, a votação aberta começou, e Camilla foi a mais votada pelos participantes, recebendo sete votos, seguida por Maike, com quatro votos. Antes da Prova Bate Volta, houve o sorteio da Urna do Dedo-Duro, onde alguns brothers puderam descobrir quem votou neles.

Na Prova Bate Volta, disputada entre Camilla, Diogo e Vilma, Camilla levou a melhor e escapou da berlinda, deixando Vitória, Diogo e Vilma no Paredão.

Parcial das Enquetes Aponta Possível Eliminado

A votação oficial segue aberta, mas as parciais das enquetes apontam Vilma como a mais cotada para deixar o reality. Segundo dados da enquete UOL, atualizados às 11h55 desta segunda-feira (24), a votação está distribuída da seguinte forma:

Vilma – 49,54%

– 49,54% Vitória – 33,87%

– 33,87% Diogo – 16,59%

Os números indicam que Vilma é a favorita para ser eliminada, mas mudanças de última hora podem ocorrer conforme os fãs organizam mutirões de votos.

Reviravolta à Vista?

Embora Vilma lidere a rejeição, Vitória ainda corre risco, dependendo da mobilização do público. Já Diogo parece ter menos chances de sair, com um percentual significativamente menor de votos.

Com o Paredão cada vez mais próximo, os fãs do BBB 25 seguem atentos aos próximos movimentos da casa e às reações do público nas redes sociais. Será que Vilma realmente será eliminada ou teremos uma virada surpreendente? Terça-feira (25) será o grande dia da decisão!