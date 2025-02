Atletas de patinação artística que treinam no Parque Olímpico são convocados para Seleção Brasileira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os atletas treinam no Velódromo Olímpico, no Parque Olímpico da Barra – Yohann Fernandes/Prefeitura do Rio

Seis atletas de patinação artística que treinam no Velódromo Olímpico, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, foram convocados para a Seleção Brasileira de 2025. Por meio da parceria entre Prefeitura e a Rio Patinação, eles estão se preparando para duas competições: o Campeonato Brasileiro, que será realizado em março, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e o Artistic Internacional Séries (Copa Mundial – primeira etapa), que será disputado em Buenos Aires, na Argentina, em abril.

– Muito feliz em ver que a estrutura proporcionada à equipe de patinação vem rendendo frutos. A parceria com a Rio Patinação é muito bacana e vai além dos atletas de alto rendimento, abrangendo também a escolinha para quem quer iniciar no esporte, incentivando na formação de novos patinadores – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

O jovem Yago Martellotte, de 19 anos, começou na modalidade aos 4. Ao lado da parceira Giullia Gastaldi, de 13 anos, ele coleciona muitas medalhas. Os dois foram convocados para a Seleção Brasileira na dupla livre sênior e estão ansiosos para as próximas competições.

– Fiquei muito feliz com a convocação para a Seleção. Comecei a treinar com a Rio Patinação em 2023. Ano passado, mesmo com pouco tempo de dupla, eu e Giullia conseguimos conquistas importantes. Fomos os primeiros colocados no Campeonato Sul-Americano e ficamos em quarto no Mundial. Agora, com mais experiência, estamos na expectativa de conseguir uma medalha no Mundial – contou Yago.

Rafaela Lemos, de 14 anos, foi selecionada para representar o país pela primeira vez este ano. Ela faz dupla com Arthur Bastos, de 19 anos, há pouco tempo e a expectativa é grande para a sua estreia em competições.

– É minha primeira vez sendo escolhida para a Seleção. Estou muito feliz e emocionada. O Arthur me dá muita confiança, pois ele já ganhou medalhas em outras competições e estamos treinando muito – declarou Rafaela.

Lucas Carmona, de 17 anos, e Suzana Bosso, de 14, começaram a parceria no ano passado e ela já rende muitos frutos. No Troféu Brasil, em Curitiba, eles ficaram em terceiro lugar, e, logo depois, no Campeonato Sul-Americano foram vice-campeões. Lucas ainda disputa o individual e já foi vice-campeão pan-americano, além de campeão na Copa do Mundo, ao lado de outra parceira.

– Começamos como dupla no ano passado e já chegamos a um nível muito alto. Estamos com muitas expectativas no Brasileiro, na Copa do Mundo e já estamos de olho no Mundial. Treinamos todos os dias para isso. É uma rotina muito intensa e só descansamos no domingo – afirmou Lucas.

A parceria entre Prefeitura e a Rio Patinação tem ajudado a impulsionar os atletas de alto rendimento, que treinam no Parque Olímpico às segundas, utilizando a quadra e a academia. Além disso, há uma escolinha da modalidade destinada a todas as idades, às quartas e sextas-feiras, no local. As vagas estão esgotadas, com 40 alunos atendidos e há fila de espera. A treinadora Alessandra Castro, que é diretora técnica da Rio Patinação, fica orgulhosa em ver a equipe atingindo muitos objetivos.

– Nosso objetivo principal é a convocação e conquistar os títulos. Estamos muito realizados. A estrutura aqui do Parque Olímpico é ideal para a patinação artística e nos ajuda a fazer o trabalho com mais eficácia. Desde 2023 temos conseguido ser convocados para duplas. Fomos campeões sul-americanos e pan-americanos e pela primeira vez fomos convocados para o Mundial no ano passado. Ficamos em quarto e quinto do mundo. A expectativa agora é conseguir uma medalha no Mundial, que é o campeonato mais importante da patinação artística.