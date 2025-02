ASSISTIR AO VIVO RB Leipzig x Wolfsburg DFB POKAL, HOJE (25/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



RB Leipzig x Wolfsburg: Prévia, Palpites e Escalações – Quartas de Final da DFB-Pokal

RB Leipzig e Wolfsburg se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), na Red Bull Arena, pelas quartas de final da DFB-Pokal. O duelo promete ser intenso, com os donos da casa buscando vingança após uma das derrotas mais dolorosas da temporada.

Como chegam as equipes

O RB Leipzig garantiu sua vaga nas quartas de final ao vencer o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, com gols de Benjamin Sesko e um duplo de Lois Openda. No entanto, a equipe de Marco Rose oscila bastante, com apenas duas vitórias nos últimos nove jogos.

Além da busca pela semifinal, os donos da casa querem se redimir da goleada de 5 a 1 sofrida para o próprio Wolfsburg na Bundesliga. O Leipzig também foi eliminado pelo rival na DFB-Pokal da temporada passada, caindo por 1 a 0 na segunda fase.

Já o Wolfsburg vem de uma campanha sólida no torneio, despachando o Hoffenheim com uma vitória tranquila por 3 a 0. No entanto, a equipe de Ralph Hasenhüttl também apresenta irregularidade, com apenas um triunfo nos últimos seis jogos.

Retrospecto e estatísticas

O Leipzig venceu todas as três partidas de DFB-Pokal disputadas contra o Wolfsburg em casa.

Os visitantes não chegam às semifinais do torneio desde 2014-15, quando conquistaram o título.

Nos últimos confrontos entre as equipes, o Wolfsburg venceu duas vezes e houve um empate.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orban, Baku; Simons, Haidara, Kampl, Seiwald; Openda, Sesko.

Desfalques: Benjamin Henrichs, Forzan Assan Ouedraogo, Xaver Schlager e Antonio Nusa (lesionados).

Wolfsburg: Muller; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Tomas, Svanberg, Vranckx, Wimmer; Wind, Amoura.

Desfalques: Rogerio, Niklas Klinger, Kamil Grabara, Maximilian Arnold, Kevin Paredes, Bartosz Bialek, Lukas Nmecha e Lovro Majer (lesionados).

Palpite: RB Leipzig 2-1 Wolfsburg

Apesar das oscilações, o RB Leipzig tem um retrospecto favorável contra o Wolfsburg na DFB-Pokal e a motivação extra para vingar suas recentes derrotas. O fator casa e a qualidade ofensiva de Openda e Sesko devem ser decisivos para a classificação dos Touros Vermelhos às semifinais.