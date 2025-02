Tubão sedia amistosos da equipe feminina de vôlei de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último sábado, 22, o Ginásio Tubão, em Ubatuba, foi palco de uma série de amistosos da equipe feminina de vôlei (Categorias Sub – 15, sub – 17 e sub 19) que representa a Secretaria de Esportes e Lazer da cidade contra as atletas de Caraguatatuba. Esses confrontos serviram como preparação para as competições da temporada 2025, com o objetivo de manter a equipe em atividade e buscar o entrosamento.

O técnico Samuel Pedroso, responsável pela equipe feminina, destacou a importância desses amistosos. “Iremos participar de todos os jogos oficiais do estado, começando pelos Jogos da Juventude, nos meses de junho ou julho, para as categorias sub-17 e sub-19. Na sequência, haverá os Jogos Regionais, com a participação das atletas da categoria sub-21, e finalizaremos com a Copa São Paulo, formada pela equipe sub-16”, afirmou.

Os duelos no Tubão contaram com uma sequência de três partidas. As categorias sub-15 e sub-19 venceram seus jogos, enquanto a sub-17 foi derrotada.

Confira os resultados:

Sub-15: Ubatuba 3 x 1 Caraguatatuba

Sub-17: Ubatuba 2 x 3 Caraguatatuba

Sub-19: Ubatuba 2 x 1 Caraguatatuba (Melhor de 3 sets)

Programação do vôlei feminino:

Sub-15 – Copa da Amizade do Litoral Norte – 29/03, 05/04 e 12/04.

Sub-17 – Copa da Amizade – Previsão: junho/setembro, Caçapava, Clube Jequitibá.

Sub-19 – Jogos da Juventude – Previsão de ocorrer entre abril e maio/25.

Sub-21 – Jogos Regionais – Local e data indefinidos.